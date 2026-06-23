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Judicialidad

Magistrado se incorpora como Juez Superior Titular de la Corte de Lambayeque en histórica ceremonia realizada en Cutervo

El magistrado Luis Álvarez Sáenz se incorpora como juez superior titular en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, jornada que se realizó en Cutervo.

La ceremonia también marcó la implementación del IV Tramo de la Oralidad Civil. Fuente: difusión.
La ceremonia también marcó la implementación del IV Tramo de la Oralidad Civil. Fuente: difusión.
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En un acto de trascendencia institucional para la administración de justicia en la región, el magistrado Luis Álvarez Sáenz se incorporó como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, convirtiéndose en el primer juez superior titular de esta Corte en juramentar en la ciudad de Cutervo.

La ceremonia se realizó en la subsede judicial de Cutervo, luego de la implementación del IV Tramo de la Oralidad Civil, actividad que contó con la participación presencial de autoridades judiciales, magistrados y servidores; mientras que, de manera simultánea y virtual, se desarrolló en la provincia de San Ignacio.

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Durante el acto protocolar, se destacó la importancia de continuar fortaleciendo la presencia del Poder Judicial en las provincias, acercando los servicios de justicia a la ciudadanía y consolidando modelos de gestión más ágiles, como la Oralidad Civil, que busca optimizar los procesos judiciales y brindar una respuesta más célere y efectiva.

corte-de-lambayeque

Con esta incorporación, se reafirma el compromiso del Poder Judicial por mejorar la atención judicial en Lambayeque, Jaén y San Ignacio. Fuente: difusión.

La incorporación del magistrado Luis Álvarez Sáenz como juez superior titular se formalizó mediante la resolución administrativa N°852-2026-P-CSJLA/PJ, integrándose a la estructura jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el marco de las disposiciones adoptadas para garantizar la continuidad y fortalecimiento del servicio de justicia.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque lidera implementación del cuarto tramo de la Oralidad Civil | Lambayeque | La República

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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque resaltó este acontecimiento como un paso significativo para la institución, al reafirmar el compromiso del Poder Judicial con la descentralización de sus actividades y con la mejora permanente de los mecanismos de atención judicial en beneficio de la población de las provincias de Lambayeque, Jaén y San Ignacio.

La jornada marcó un momento especial para la comunidad judicial, al unir dos hechos relevantes: la puesta en marcha de una nueva etapa de la Oralidad Civil y la incorporación de un nuevo integrante de la judicatura superior, fortaleciendo así una justicia más cercana, moderna y accesible.

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