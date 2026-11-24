Corte del Santa brinda orientación sobre violencia familiar en feria informativa interinstitucional
La Corte Superior de Justicia del Santa participó en una feria informativa en la Plaza de Armas de Chimbote, donde brindó orientación a la ciudadanía sobre cómo identificar situaciones de violencia familiar, dónde denunciar y qué medidas tomar ante estos casos.
En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Corte del Santa participó en la primera jornada de una programación interinstitucional que busca sensibilizar y orientar a la población sobre esta problemática.
La actividad consistió en una feria informativa interinstitucional desarrollada el último domingo en la Plaza de Armas de Chimbote y organizada por la Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
La jueza Ana Principe Leal, del Primer Juzgado Transitorio de Familia de la Subespecialidad de Violencia Familiar y representante de nuestra institución ante la instancia brindó orientación a los ciudadanos sobre cómo identificar situaciones de violencia, dónde acudir y qué acciones tomar si son víctimas o conocen algún caso. Además, participó en la imposición de lazos como acto simbólico de la campaña.
- Corte del Santa participa con su buena práctica Justicia 360 en encuentro internacional de poderes judiciales
- Inauguran moderno ambiente del juzgado de investigación preparatoria de Nepeña para optimizar la atención ciudadana
Las actividades continuarán toda la semana, con conversatorios, pasacalles, números artísticos, concursos, premiaciones, entre otras.