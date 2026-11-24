La Corte del Santa brindó orientación a los ciudadanos sobre cómo identificar y denunciar casos de violencia familiar. Foto: difusión.

La Corte del Santa brindó orientación a los ciudadanos sobre cómo identificar y denunciar casos de violencia familiar. Foto: difusión.

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Corte del Santa participó en la primera jornada de una programación interinstitucional que busca sensibilizar y orientar a la población sobre esta problemática.

La actividad consistió en una feria informativa interinstitucional desarrollada el último domingo en la Plaza de Armas de Chimbote y organizada por la Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

La jueza Ana Principe Leal, del Primer Juzgado Transitorio de Familia de la Subespecialidad de Violencia Familiar y representante de nuestra institución ante la instancia brindó orientación a los ciudadanos sobre cómo identificar situaciones de violencia, dónde acudir y qué acciones tomar si son víctimas o conocen algún caso. Además, participó en la imposición de lazos como acto simbólico de la campaña.

Las actividades continuarán toda la semana, con conversatorios, pasacalles, números artísticos, concursos, premiaciones, entre otras.