TV Pública EN VIVO: Argentina vs Egipto - Minuto a minuto con Messi vía Canal 7
Argentina vs Egipto EN VIVO se enfrentan por los octavos del Mundial 2026. Con Messi como principal figura, la Albiceleste busca seguir en carrera rumbo al título.
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Argentina y Egipto protagonizan uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputa este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con la presencia estelar de Lionel Messi, quien vuelve a liderar a la selección dirigida por Lionel Scaloni en una nueva instancia decisiva.
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Para los hinchas argentinos, el partido podrá verse EN VIVO por TV Pública, también conocida como Canal 7, señal abierta que transmitirá el compromiso en todo el territorio argentino. Además, el duelo estará disponible mediante plataformas oficiales de streaming y cableoperadores habilitados.
¿A qué hora juega Argentina vs Egipto?
El partido Argentina vs Egipto está programado para las 13.00 horas de Argentina. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 11.00 horas, mientras que en México se podrá seguir desde las 10.00 horas.
¿Dónde ver TV Pública EN VIVO?
TV Pública transmitirá el Argentina vs Egipto por Canal 7 en Argentina. Los usuarios podrán seguir la cobertura online desde la web oficial o el canal digital autorizado de la señal pública, además de servicios como Flow, DGO, Telecentro Play y otras plataformas oficiales, según disponibilidad por país.
Argentina vs Egipto: Messi va por otro paso mundialista
La selección argentina llega a este duelo con la obligación de confirmar su candidatura en el Mundial 2026. Al frente estará Egipto, una de las selecciones africanas que quiere dar el golpe en la fase eliminatoria. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final y continuará en la pelea por la Copa del Mundo.