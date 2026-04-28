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Judicialidad

“Ruta de Flagrancia" busca prevenir intervención de escolares en actos delictivos

La Corte Superior de Justicia de La Libertad lanzó la "Ruta de Flagrancia", un proyecto destinado a sensibilizar a estudiantes de secundaria sobre la prevención de delitos.

Durante el evento, más de 30 alumnos de la Institución Túpac Amaru II aprendieron sobre el proceso penal. Fuente: Difusión.
Durante el evento, más de 30 alumnos de la Institución Túpac Amaru II aprendieron sobre el proceso penal. Fuente: Difusión.
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Con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes de educación secundaria de distintas instituciones educativas de la provincia, la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de su Unidad de Flagrancia, desarrolló con éxito la iniciativa “Ruta de Flagrancia”, un proyecto que busca evitar la participación de menores de edad en ilícitos penales.

En esta oportunidad, la titular de la institución, Cecilia Milagros León Velásquez, en su calidad de presidenta de la Comisión Distrital de Implementación de las Unidades de Flagrancia, dio la bienvenida a más de 30 alumnos del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru II, del distrito de Florencia de Mora, quienes llegaron a la sede interinstitucional de flagrancia para conocer de cerca el procedimiento de atención de casos con detenidos por delitos flagrantes.

Durante su intervención, la presidenta Cecilia León exhortó a los escolares a mantener un buen comportamiento, reforzando la importancia de tomar decisiones apropiadas y actuar con responsabilidad para evitar conductas que puedan generar consecuencias legales y afectar su desarrollo personal.

Posteriormente, los alumnos presenciaron una recreación de la actuación de la policía, los fiscales, los defensores públicos y los magistrados frente a un delito en flagrancia, desde la captura hasta la realización de la audiencia, con el objetivo de conocer las etapas del proceso penal, los roles de cada operador de justicia y la correcta aplicación de los procedimientos legales en situaciones reales.

Finalmente, se dio a conocer la Ruta de Flagrancia, impulsada por la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia, continuará desarrollándose con la participación de los distintos colegios de la provincia, en el marco del cumplimiento de la Resolución Administrativa N.° 000402-2025-CE-PJ.

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