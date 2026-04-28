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Corte de La Libertad lanza concurso de buenas prácticas Innova Libertad

En el marco de su 202º Aniversario de Instalación.

Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de abril y las propuestas se recibirán del 6 al 15 de abril. Fuente: Difusión.
Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de abril y las propuestas se recibirán del 6 al 15 de abril. Fuente: Difusión.
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Bajo el lema “Tradición que inspira, tecnología que transforma”, la Corte Superior de Justicia de La Libertad lanzó oficialmente el concurso de buenas prácticas denominado “Innova Libertad”, el cual promueve la presentación de propuestas y proyectos basados en herramientas tecnológicas y estadísticas, que contribuyan a mejorar la gestión pública y la política de “Cero Papel”.

Este concurso, que se enmarca en la celebración por el 202º Aniversario de Instalación de la primera Corte del Perú republicano, se realizará en dos modalidades: una interna, dirigida a magistrados, personal jurisdiccional y servidores administrativos de este distrito judicial; y una externa, que involucra la participación de estudiantes de Derecho, abogados e instituciones públicas y privadas.

Los interesados podrán presentar propuestas de manera individual o con un máximo de cinco integrantes por grupo,  teniendo en cuenta los ejes temáticos previstos en este concurso, como: transformación digital judicial, vinculada a la automatización y mejora de los procesos mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación; política de “Cero Papel”, con la digitalización documental y el uso de la firma digital; analítica y gestión de datos para la toma de decisiones; y justicia sostenible, que promueva la reducción del impacto ambiental y el uso eficiente de los recursos.

La presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, anunció que esta competencia permitirá identificar el talento humano y reconocer las propuestas innovadoras que contribuirán a un mejor servicio de justicia en las distintas especialidades, a través de la optimización de la gestión judicial, así como de la reducción de los tiempos procesales y el impacto ambiental institucional.

“Como la primera Corte del Perú republicano, debemos continuar como referente en políticas, estrategias e iniciativas que contribuyan a la mejora continua del sistema de justicia. Por ello, hemos lanzado este concurso, para que todas las personas que desarrollen propuestas innovadoras tengan la posibilidad no solo de formularlas, sino también de implementarlas en favor de los usuarios de la región”, remarcó la doctora León Velásquez.

Cabe indicar que el concurso se encuentra actualmente en la etapa de inscripción, la cual estará abierta hasta el 5 de abril. Posteriormente, del 6 al 15 de abril, se realizará la recepción de proyectos.

Asimismo, todas las etapas del concurso serán comunicadas oportunamente a través de las cuentas oficiales en redes sociales de la Corte de La Libertad.

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