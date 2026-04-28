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Judicialidad

Módulo Penal Central celebró 19 aniversario de implementación del Código Procesal Penal en este distrito judicial

El Módulo Penal Central de La Libertad celebra el XIX aniversario del Código Procesal Penal con actividades protocolar, académicas y de salud preventiva. Este hito fortalece la justicia penal en el distrito.

La ceremonia incluyó el izamiento del Pabellón Nacional y actividades de salud como una campaña médico preventiva. Fuente: Difusión.
La ceremonia incluyó el izamiento del Pabellón Nacional y actividades de salud como una campaña médico preventiva. Fuente: Difusión.
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Con actividades protocolares, académicas y de salud preventiva, los integrantes del Módulo Penal Central de la Corte Superior de Justicia de La Libertad celebraron el XIX aniversario de implementación del Código Procesal Penal en este distrito judicial, hito que marcó un cambio significativo en la atención de los procesos penales en beneficio de los usuarios.

La semana de celebración inició con el izamiento del Pabellón Nacional y la bandera del Poder Judicial. Este acto contó con la participación de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de este importante módulo, y simbolizó el compromiso de la familia judicial penal con una justicia más cercana, oportuna y transparente.

Posteriormente, la administración del Módulo Penal Central, en coordinación con el Centro Médico Preventivo Judicial, desarrolló la campaña médico preventiva, en la que ofrecieron atenciones gratuitas de medicina, cardiología, nutrición, dermatología, fisiatría, fisioterapia, psicología e inmunización.

La presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, agradeció el apoyo al personal de EsSalud, así como a las clínicas San Pablo, Peruano Americana y Sanna, y de la aseguradora Rímac, por su disposición para llevar a cabo este tipo de actividades que fomentan la prevención y el control de la salud y promueven un estilo de vida saludable.

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Conferencias sobre temas penales también formaron parte de la celebración. Fuente: Difusión.

Por otro lado, se realizó un ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal, en el que magistrados de Trujillo y Arequipa, Víctor Burgos, Oscar Alarcón, Juan Ramírez y Francisco Mendoza, abordaron temas, como: “La verdad y la prueba a XIX años de vigencia del CPP”, “La acción civil ex delicto. Aspectos controversiales”, “La impugnación del auto de enjuiciamiento”, y “La impugnación concreta en delitos omisivos”, respectivamente. 

Además, durante la ceremonia protocolar de aniversario, la presidenta Cecilia León Velásquez, destacó los avances logrados durante estos 19 años de implementación, así como los retos y desafíos que han marcado este proceso de modernización y fortalecimiento de la justicia penal. Asimismo, resaltó el arduo trabajo desarrollado por los magistrados y servidores pioneros que permitieron consolidar una cultura jurídica basada en la transparencia y la eficiencia.

Finalmente, el doctor Giammpol Taboada Pilco, presidente (e) del Equipo Técnico Distrital del Código Procesal Penal, ofreció el brindis de honor, en el que reconoció la destacada labor de la familia judicial penal y los importantes avances logrados en la atención de los procesos en esta materia.

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