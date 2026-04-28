Padres de colegio de Alto Rendimiento son orientados en temas de violencia sexual

La actividad se enfoca en temas de agresiones y derechos de los menores. Fuente: Difusión.

La actividad se enfoca en temas de agresiones y derechos de los menores. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia y brindar información clara sobre el funcionamiento del sistema de justicia en casos de agresiones, la jueza coordinadora del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Crisley Herrera realizó una jornada de capacitación dirigida a padres de familia del Colegio de Alto Rendimiento (COAR).

La magistrada, Dra. Crisley Herrera Clauré, abordó temas relacionados con delitos de violencia sexual, feminicidio, agresiones físicas y psicológicas, así como el chantaje y otras conductas que vulneran la integridad de las personas y colocan en alto riesgo de vulnerabilidad a la población escolar.

Durante la actividad, los padres de familia pudieron absolver sus dudas y conocer con mayor precisión qué conductas constituyen actos de violencia, así como los derechos y deberes de los menores de edad dentro del marco legal vigente.

El Módulo Penal de Violencia continúa desarrollando campañas informativas en diferentes sectores de la región, reafirmando su compromiso con la prevención de la violencia y la promoción de una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales.