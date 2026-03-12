HOYSuscripcion LR Focus

Corte de La Libertad y SUNAT suman esfuerzos para capacitar a la familia judicial en temas aduaneros y tributarios

Las capacitaciones se enfocarán en mejorar la atención de procesos penales por delitos tributarios y en demandas familiares relacionadas con deudas alimentarias.

Se llevará a cabo un curso intensivo de dos meses para magistrados penales. Fuente: Difusión.
En reciente reunión, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, la intendenta de tributos internos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Ligia Ortega Pereda, y demás funcionarios de esta entidad, acordaron la realización de capacitaciones dirigida a magistrados y servidores judiciales, con la finalidad de fortalecer sus capacidades y actualizar sus conocimientos en materia tributaria y aduanera.

Durante la sesión, los funcionarios de la SUNAT presentaron los programas de capacitación que desarrollan para repotenciar la labor de los operadores de justicia, sobre todo en la atención de los procesos penales en delitos tributarios y aduaneros, así como en la solicitud de información tributaria de deudores alimentarias para demandas de la especialidad de familia.

Ante ello, la titular de la Corte felicitó a la SUNAT por su disposición para llevar a cabo estas capacitaciones en temas específicos que permitirán mejorar la atención de los casos penales y de familia, a favor de los usuarios de justicia de la región.

En la Corte atendemos procesos sensibles como en materia de alimentos y es importante que toda la familia judicial que tramita esos casos pueda conocer los procedimientos creados por la SUNAT para acortar los tiempos de respuesta y optimizar los recursos en beneficio de los litigantes”, aseveró la presidenta Cecilia León.

Además, ambas entidades acordaron desarrollar los programas de capacitaciones durante los siguientes meses, teniendo como principal evento el curso de capacitación tributaria que durará aproximadamente dos meses y que está dirigido a los magistrados penales de la Corte de La Libertad.

En él, se abordarán temas como cultura tributaria y aduanera, ética y la función pública, aspectos generales del proceso aduanero, impuestos, incremento patrimonial no justificado, operaciones no reales y con no domiciliados, renta empresarial, reserva tributaria, entre otros. 

Para nuestra institución es importante mantenernos informados sobre los cambios y actualizaciones de las normas referentes a temas tributarios y aduaneros, para así garantizar un mejor servicio de justicia”, replicó la titular de la Corte de La Libertad.

