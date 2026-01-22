HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Judicialidad

La presidenta de la Corte y el general de la PNP articulan esfuerzos para reforzar la lucha contra la delincuencia en la región

Se destacó la necesidad de dotar al Laboratorio de Química y Toxicología de Trujillo con tecnología avanzada y más personal para la Unidad de Flagrancia, con el fin de agilizar procesos y responder eficazmente a los delitos.

Durante una visita protocolar, ambos líderes se comprometieron a trabajar de manera articulada para mejorar la seguridad de la población liberteña, con propuestas de capacitación para policías y magistrados.
Durante una visita protocolar, ambos líderes se comprometieron a trabajar de manera articulada para mejorar la seguridad de la población liberteña, con propuestas de capacitación para policías y magistrados.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, y el jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, se comprometieron a desarrollar diferentes acciones que les permita fortalecer el trabajo articulado y luchar contra la criminalidad en la región.

Este acuerdo se llevó a cabo durante la visita protocolar que realizó el general Moreno Panta a la titular de la Corte, a fin de mostrar el apoyo de la Policía Nacional del Perú para contrarrestar la delincuencia y ofrecer seguridad a la población liberteña.

Durante este encuentro, la doctora Cecilia León expresó la necesidad de trabajar de manera articulada para brindar respuestas oportunas a la ciudadanía, para lo cual tiene previsto que los magistrados de la Corte capaciten a los agentes del orden sobre la implementación de las leyes existentes para mejorar sus procedimientos de detención y elaboración de actas policiales.

León propuso capacitar a los agentes policiales sobre leyes y agilizar procesos de detención, además de dotar con tecnología al Laboratorio de Química y Toxicología en Trujillo.

León propuso capacitar a los agentes policiales sobre leyes y agilizar procesos de detención, además de dotar con tecnología al Laboratorio de Química y Toxicología en Trujillo.

Además, le solicitó su apoyo para continuar consolidando la labor que se efectúa en las Unidades de Flagrancia de la región, para lo cual también planteó capacitaciones constantes con los comisarios sobre los protocolos de actuación en procesos flagrantes, con el objetivo de agilizar y mejorar el trabajo articulado que se desarrolla a favor de la población.

Por otro lado, remarcó la importancia de dotar con más equipos de alta tecnología al Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, el cual permitirá el procesamiento más célere y eficaz de las pruebas en casos de delitos flagrantes, así como contar con mayor apoyo policial para repotenciar la Unidad de Flagrancia Piloto de Virú.

“Estoy gestionando mayor personal para la unidad piloto de Virú, pero necesitamos también que las demás entidades vinculadas a la atención de los delitos flagrantes puedan contar con personal que contribuya a brindar respuestas oportunas a la población”, manifestó la doctora León Velásquez.

Por su parte, el jefe de la Región Policial La Libertad agradeció las propuestas de la presidenta de la Corte y ratificó su compromiso para trabajar de manera conjunta con la institución para garantizar no solo las sanciones correctas a quienes cometen ilícitos, sino también seguridad a la ciudadanía.

Notas relacionadas
Ante leyes del Congreso, Suprema dicta reglas de shock en casos emblemáticos

Ante leyes del Congreso, Suprema dicta reglas de shock en casos emblemáticos

LEER MÁS
Marcha de la Generación Z: reportan incendio en la Corte Superior de Justicia de Lima en Av. Abancay

Marcha de la Generación Z: reportan incendio en la Corte Superior de Justicia de Lima en Av. Abancay

LEER MÁS
Sujeto denunciado por tocamientos indebidos a actriz en Surquillo enfrentará comparecencia con restricciones

Sujeto denunciado por tocamientos indebidos a actriz en Surquillo enfrentará comparecencia con restricciones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Mercado Play, servicio de streaming de Mercado Libre, revela su top de películas del 2025

Judicialidad

Jueza penal de flagrancia ordenó 8 meses de prisión preventiva a dos policías que en estado de ebriedad amenazaron con arma de fuego a un ciudadano

Inició la construcción del módulo de justicia de Cerro Colorado

Sala y juzgados de emergencia funcionarán durante periodo vacacional para atender procesos urgentes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025