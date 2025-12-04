Nueve meses de prisión preventiva para mujer involucrada en el atentado contra el Ministerio Público en Trujillo

Carmen Castillo fue arrestada en su vivienda tras la declaración de un detenido relacionado con el atentado. Fuente: Difusión.

El magistrado del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, Carlos Rivero Rodríguez, declaró fundado el pedido de prisión preventiva de nueve meses solicitado contra Carmen Flor Castillo Rosario, quien es acusada de cometer el delito de tenencia ilegal de municiones.

De acuerdo a los hechos descritos, Carmen Castillo fue detenida en su vivienda luego de que uno de los detenidos por su presunta participación en el atentado contra el Ministerio Público, informara que, en el domicilio de la imputada, se habría realizado las coordinaciones para el traslado de la dinamita utilizada en el ataque contra la sede principal de esta entidad.

Durante el registro de la vivienda de cinco pisos de Carmen Castillo, la policía habría encontrado dos cacerinas abastecidas con ocho y siete municiones de arma de fuego, respectivamente; así como tres celulares y un presunto manuscrito con el plano del Ministerio Público.

Además de la prisión preventiva, el juez de la Corte de La Libertad dispuso la extracción de información de los celulares encontrados para continuar con las investigaciones pertinentes y confirmar o descartar la vinculación de Carmen Castillo en el ataque perpetrado en la madrugada del lunes 20 de enero.

Como se recuerda, el pasado 22 de enero, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo amplió la detención judicial en flagrancia por 07 días, para los imputados Erotides Mercedes Calderón y Juan Carlos Valera Barroso, procesados por una presunta extorsión a la fiscal provincial Jennifer Ludeña Meléndez.