Judicialidad

Colegiado de la Unidad de Flagrancia condena a acusado de tocamientos a menor de 07 años de edad

Además de la condena, se le ordenó recibir terapia psicológica por un año y pagar cinco mil soles como reparación civil, según las disposiciones legales vigentes.

El caso se reveló tras la captura de Orbegoso, quien fue filmado realizando tocamientos indecorosos a la víctima. Fuente: Difusión.
En tan solo 25 minutos, el colegiado de Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo condenó a Alberto Eugenio Orbegoso Baca a doce años de cárcel efectiva, luego de que el ahora sentenciado aceptara los cargos que se le imputaban por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de 07 años de edad.

El pasado 03 de enero, Orbegoso Baca fue retenido por los padres de la menor, minutos después de que una cámara de videovigilancia ubicada en una bodega cercana a la vivienda de las agraviadas, lo captara con la víctima en brazos y realizándole tocamientos indebidos en sus partes íntimas.

En la audiencia y tras las evidencias presentadas, Alberto Orbegoso aceptó los cargos que se le imputaban, por lo que los magistrados de la Unidad de Flagrancia aprobaron el acuerdo de terminación anticipada, y le impusieron doce años de prisión, los cuales deberá cumplirlos recluido en el penal de El Milagro.

Asimismo, dispusieron terapia psicológica para Orbegoso Baca por un periodo de un año y le fijaron el pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

El delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, se encuentra estipulado en los artículos 176º, 177º y 170º del Código Penal peruano y sanciona con penas máximas de hasta veinte años a quien incurre en él.

