Más de 900 jóvenes postularon al Programa de Voluntarios Judiciales 2025

El proceso de selección incluyó exámenes de conocimientos y entrevistas para evaluar a los postulantes. Fuente: Difusión.

El proceso de selección incluyó exámenes de conocimientos y entrevistas para evaluar a los postulantes. Fuente: Difusión.

Un total de 934 jóvenes, entre estudiantes de octavo ciclo, egresados y bachilleres de las carreras de derecho, administración, psicología, ingeniería industrial, civil, informática o de sistemas, estadística, economía, contabilidad, ciencias de la comunicación y trabajo social, se inscribieron para formar parte del Programa de Voluntarios Judiciales 2025 de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

El Comité de Selección del Programa de Voluntariado Judicial de esta Corte Superior de Justicia fue el encargado de recepcionar las inscripciones y coordinar el proceso de selección. Con el apoyo de administradores y servidores de las diferentes especialidades y sedes judiciales, se diseñaron y aplicaron los exámenes de conocimientos que evaluó la preparación de los postulantes.

Actualmente, son 372 los postulantes que aprobaron el examen de conocimientos y pasaron a las siguientes fases de evaluación curricular y entrevista virtual, con las que se determinará quienes serán los elegidos para desempeñar un rol activo en el sistema judicial.

Se espera que, para el 24 de marzo haya finalizado todo el proceso de evaluaciones y la Corte de La Libertad tenga la relación de los 365 voluntarios seleccionados que iniciarán sus labores el próximo 31 de marzo, en las unidades, áreas, módulos, oficinas y subsedes de este distrito judicial.

Asimismo, se dio a conocer que, los voluntarios solo desarrollarán actividades jurisdiccionales y administrativas de apoyo para la descarga procesal en ambas áreas, como cotejo de reportes y de información, ordenamiento de legajos, inventarios, entre otras.