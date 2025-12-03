HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Magistrados sentencian a nueve años a sujeto por realizar actos indebidos con una menor de edad

Feliciano Gerardo Pantigoso Barrientes fue condenado a nueve años de prisión por actos indebidos contra una menor de diez años en Trujillo. La víctima detalló las agresiones sufridas.

También se estableció una reparación civil de mil soles. Fuente: Difusión.
También se estableció una reparación civil de mil soles. Fuente: Difusión.

Nueve años de prisión efectiva fue la sentencia que recibió Feliciano Gerardo Pantigoso Barrientes, luego de que, en la audiencia realizada en su contra, los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo, lo determinaran culpable de realizar actos indebidos en agravio de una menor de diez años de edad.

La víctima contó que cuando se encontraba jugando fuera de su vivienda ubicada en el Centro Poblado El Milagro, Feliciano Pantigoso, quien era amigo de su padre, al notar la ausencia de alguien mayor que la supervisara, la invitó a vivir con él en su casa, se le acercó, la abrazó y la besó, ocasionando que la menor se asustara y se escondiera en su domicilio.

Asimismo, indicó que no era la primera vez que ello ocurría, puesto que, en una oportunidad anterior, también se le acercó logrando su cometido y que –además- quiso realizar la misma acción con su hermana menor de solo seis años de edad.

Ante las pruebas fehacientes del comportamiento de Feliciano Pantigoso, los jueces del colegiado de la Corte de La Libertad lo condenaron a cárcel efectiva, ordenando su inmediata ubicación y captura. Además, le fijaron el pago de mil soles por concepto de reparación civil y dispusieron que lleve tratamiento terapéutico durante la ejecución de su sentencia.

