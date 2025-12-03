HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Delia Espinoza se salvó de ser inhabilitada por el Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Juez de la Corte de La Libertad dispone prisión preventiva para sujeto por presunto robo a una embarazada

Jhonatan Aguirre Torres permanecerá en el penal de varones de El Milagro mientras espera su juicio por robo agravado. La decisión fue del juez Martín Ramírez Sáenz tras la audiencia.

La policía logró su detención minutos después. Fuente: Difusión.
La policía logró su detención minutos después. Fuente: Difusión.

Jhonatan Aguirre Torres esperará el inicio de su juicio oral internado en el penal de varones de El Milagro, así lo dispuso el magistrado del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, Martín Ramírez Sáenz, durante la audiencia realizada en contra del imputado por la presunta comisión del delito de robo agravado.

La víctima es una mujer embarazada que informó a la policía que cuando transitaba por una de las avenidas principales del distrito de Florencia de Mora, habría sido interceptada por Aguirre Torres, quien la cogoteó y le arrebató su cartera con 250 soles en su interior y su equipo celular, para luego darse a la fuga.

Minutos después, la agraviada reconoció a su agresor a unas cuadras del lugar de los hechos, permitiendo que los efectivos policiales inicien una persecución que culminó con la detención en flagrancia de Aguirre Torres al interior de una vivienda.

Además de la presunta comisión del delito de robo agravado, a Aguirre Torres se le investiga por tenencia ilegal de municiones, puesto que, durante el registro de sus pertenencias, se le halló un arma blanca y dos municiones de arma de fuego, por lo que fue trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas.

Luego de evaluar los elementos de convicción, el juez de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva como medida coercitiva, ordenando el ingreso del investigado al penal hasta noviembre del presente año.

De comprobarse su autoría en ambos delitos, Jhonatan Aguirre podría recibir una pena de cárcel efectiva de hasta doce años, tal como se indica en los artículos 188º, 189º y 279º del Código Penal peruano.

Notas relacionadas
Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

LEER MÁS
Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

LEER MÁS
Corte de La Libertad lanza convocatoria del programa “Voluntariado Judicial 2025”

Corte de La Libertad lanza convocatoria del programa “Voluntariado Judicial 2025”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

LEER MÁS
2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Judicialidad

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025