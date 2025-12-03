Juez de la Corte de La Libertad dispone prisión preventiva para sujeto por presunto robo a una embarazada

Jhonatan Aguirre Torres esperará el inicio de su juicio oral internado en el penal de varones de El Milagro, así lo dispuso el magistrado del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, Martín Ramírez Sáenz, durante la audiencia realizada en contra del imputado por la presunta comisión del delito de robo agravado.

La víctima es una mujer embarazada que informó a la policía que cuando transitaba por una de las avenidas principales del distrito de Florencia de Mora, habría sido interceptada por Aguirre Torres, quien la cogoteó y le arrebató su cartera con 250 soles en su interior y su equipo celular, para luego darse a la fuga.

Minutos después, la agraviada reconoció a su agresor a unas cuadras del lugar de los hechos, permitiendo que los efectivos policiales inicien una persecución que culminó con la detención en flagrancia de Aguirre Torres al interior de una vivienda.

Además de la presunta comisión del delito de robo agravado, a Aguirre Torres se le investiga por tenencia ilegal de municiones, puesto que, durante el registro de sus pertenencias, se le halló un arma blanca y dos municiones de arma de fuego, por lo que fue trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas.

Luego de evaluar los elementos de convicción, el juez de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva como medida coercitiva, ordenando el ingreso del investigado al penal hasta noviembre del presente año.

De comprobarse su autoría en ambos delitos, Jhonatan Aguirre podría recibir una pena de cárcel efectiva de hasta doce años, tal como se indica en los artículos 188º, 189º y 279º del Código Penal peruano.