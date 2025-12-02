Titular Cecilia León es elegida como presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad

La nueva presidenta se comprometió a implementar estrategias de integridad y prevención en la lucha contra la corrupción. Fuente: Difusión.

Por unanimidad, los representantes de las instituciones públicas y privadas que conforman la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad, eligieron a la titular de esta Corte Superior de Justicia, Cecilia Milagros León Velásquez, como la nueva presidenta de este equipo de trabajo para el presente año.

La elección y juramentación se realizaron durante la primera sesión ordinaria de la comisión, con la cual se instala formalmente el inicio de las labores que se llevarán a cabo para continuar con la lucha contra la corrupción en la región.

Por su parte, la presidenta Cecilia León agradeció la confianza depositada en su persona y en la institución para liderar esta comisión tan importarte, que busca implementar nuevas estrategias en materia de integridad para prevenir y sancionar la corrupción en La Libertad.

Además de ello, el secretario técnico Nelson Iván Lozano Chávez presentó la propuesta del plan de trabajo 2025, en el cual se contemplan actividades como audiencias, rendiciones de cuentas, seguimiento de casos emblemáticos, campañas de prevención, jornadas informativas, entre otras actividades.

Posteriormente, los integrantes de este equipo de trabajo contra la corrupción aprobaron el plan anual y acordaron la suscripción de un acta de compromiso de integridad dirigida a autoridades políticas y a funcionarios con capacidad de decisión en las entidades públicas con representación política, con el objetivo de prevenir el proselitismo político.

Cabe mencionar que en esta primera sesión estuvieron presentes las autoridades y representantes del Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Junta de Fiscales Superiores, la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada, la Gerencia Regional de Control, la Cámara de Comercio, la Tercera Macro Regional Policial Norte, la Mesa de Concertación por la Lucha contra la Pobreza, entre otros.