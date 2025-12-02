HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Seis meses de prisión preventiva para la madre y su actual pareja que habría planeado un pseudo secuestro de su hija

Un juez de Trujillo ordena el internamiento de Franklin Rodríguez y Paola Oballe en prisión preventiva por seis meses por extorsión y un intento de secuestro de una menor.

La pareja planeó extorsionar al padre biológico de la menor. Fuente: Difusión.
La pareja planeó extorsionar al padre biológico de la menor. Fuente: Difusión.

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dispuso que Franklin Rodríguez Castillo y Paola Oballe Llocya sean internados en el penal por un periodo de seis meses, tras ser acusados de extorsionar al padre biológico de una menor con un supuesto secuestro.

En audiencia se informó que la pareja en mención junto a la hija de 14 años de Paola Oballe habrían acordado y planeado un supuesto secuestro, con la presunta finalidad de exigir el pago de 20 mil soles al padre biológico de la menor.

Este hecho habría sido corroborado luego del pago del rescate, cuando el personal policial intervenido a la madre, a la menor y al padre biológico para colaborar en la identificación de los responsables del secuestro.

Según los efectivos, la madre de la menor habría entrado en contradicciones, por lo que, al verse presuntamente acorralada, reconoció que ella junto a su actual pareja, serían los sujetos que orquestaron el pseudo secuestro y la extorsión al padre de la menor.

Ante la presunta declaración, se logró intervenir a su actual pareja Franklin Rodríguez Castillo, a quien le habrían encontrado -entre sus pertenencias- el dinero del rescate y tres equipos celulares.

Luego de evaluar los elementos de convicción presentados, el magistrado de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, indicando el ingreso de los dos investigados en el penal hasta octubre del presente año.

El delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión se encuentra tipificado en el artículo 200º del Código Penal peruano y sanciona hasta con penas de hasta 25 años de cárcel efectiva.

