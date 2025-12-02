HOYSuscripcion LR Focus

Se crea nueva oficina para la remisión digital de copias certificadas en temas de familia

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, inauguró la Oficina de Remisión Digital de Copias Certificadas en el Módulo de Familia. Este espacio facilitará la remisión digital de documentos al Ministerio Público.

Con esta iniciativa, se busca acercar la justicia a la población vulnerable. Fuente: Difusión.
Continuando con la política de acercar la justicia a la población vulnerable, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, impulsó la implementación de la Oficina de Remisión Digital de Copias Certificadas en el Módulo Corporativo de Familia, la cual fue inaugurada junto a la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

Durante su intervención, la doctora Cecilia León explicó que este nuevo espacio contará con un equipo encargado de remitir las copias digitales de los procesos de familia con la certificación respectiva del Reniec, directamente al Ministerio Público, lo que permitirá el inicio del caso penal respectivo.

Sabemos que las partes demandantes de un proceso de familia, en mucho de los casos, no cuentan con los recursos necesarios para apersonarse a la Corte y obtener las copias respectivas para continuar la tramitación de sus casos, es por ello que, identificada la problemática, hemos implementado esta oficina, la cual se encargará de la remisión de estas copias para que el fiscal de turno inicie el proceso penal que corresponde, y así, acercar la justicia a las personas vulnerables como lo son los niños, niñas y adolescentes”, remarcó la titular León Velásquez.

Asimismo, manifestó que este proyecto no sería posible sin la participación activa del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, quien ha apoyado para que la emisión y recepción de las copias se realice desde esta oficina hacia su entidad, permitiendo un flujo más ágil en la atención de los casos.

Finalmente, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, la titular de esta Corte Bicentenaria, Cecilia León, y la ex magistrada superior titular Wilda Mercedes Cárdenas Falcón, realizaron la develación de la placa y el corte de cinta, quedando inaugurada esta oficina al servicio de los ciudadanos liberteños.

