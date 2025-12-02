Poder Judicial desactiva Unidad de Flagrancia Piloto en El Porvenir y transfiere competencias a juzgados de Trujillo

En una reciente sesión ordinaria, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la desactivación de la Unidad de Flagrancia Piloto ubicada en El Porvenir de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Esto luego de que dicha unidad cumpliera con el objetivo de demostrar la viabilidad de esta nueva propuesta para la tramitación célere de los procesos flagrantes en el país.

Esta medida se adoptó luego de que la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, liderada por la doctora Cecilia Milagros León Velásquez, elevara un informe presentando diferentes propuestas relacionadas con la ampliación de competencia de las Unidades de Flagrancia, con el objetivo de contribuir a la descarga procesal de los juzgados penales de procesos comunes en la región.

Mediante la Resolución Administrativa Nº 118-2025, los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial indicaron que serán los juzgados de la Unidad de Flagrancia Modelo de Truijllo, los que se encargarán exclusivamente de los procesos de delito flagrante que provengan de los distritos de Trujillo, Huanchaco, Salaverry, Moche, Víctor Larco, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Alto Trujillo, Laredo, Simbal y Poroto.

Por otro lado, ampliaron las competencias funcionales de los tres órganos jurisdiccionales penales de El Porvenir que correspondían a la Unidad de Flagrancia Piloto, permitiéndoles la atención de los procesos penales comunes, con excepción de los casos flagrantes, de corrupción de funcionarios, aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales de los distritos de Alto Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Simbal y Poroto. Esta medida coadyuvará al descongestionamiento y rápida atención de los procesos penales existentes en la provincia de Trujillo.

Además, dispusieron que los magistrados de la Unidad de Flagrancia Piloto deberán emitir las resoluciones finales de los expedientes pendientes de sentencia y resolución, así como continuar con la programación y el desarrollo de audiencias de juicio oral de los casos flagrantes ingresados hasta antes del 06 de abril del presente año.

Finalmente, el personal judicial de dicha sede deberá entregar los cuadernos, anexos y cargos de notificación completos para la redistribución equitativa y aleatoria de cada expediente a los juzgados de la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo.

Cabe mencionar que, la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo, creada en el 2024, cuenta con siete juzgados penales: cuatro de investigación preparatoria y tres unipersonales, quienes tramitarán –a partir de la fecha- los casos de delitos flagrantes de la provincia de Trujillo, a dedicación exclusiva, las 24 horas del día, toda la semana.