HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     
Judicialidad

Poder Judicial desactiva Unidad de Flagrancia Piloto en El Porvenir y transfiere competencias a juzgados de Trujillo

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial desactiva la Unidad de Flagrancia Piloto en El Porvenir, tras cumplir su objetivo de optimizar la tramitación de procesos flagrantes.

Los juzgados penales de El Porvenir amplían sus competencias para procesar delitos comunes. Fuente: Difusión.
Los juzgados penales de El Porvenir amplían sus competencias para procesar delitos comunes. Fuente: Difusión.

En una reciente sesión ordinaria, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la desactivación de la Unidad de Flagrancia Piloto ubicada en El Porvenir de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Esto luego de que dicha unidad cumpliera con el objetivo de demostrar la viabilidad de esta nueva propuesta para la tramitación célere de los procesos flagrantes en el país.

Esta medida se adoptó luego de que la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, liderada por la doctora Cecilia Milagros León Velásquez, elevara un informe presentando diferentes propuestas relacionadas con la ampliación de competencia de las Unidades de Flagrancia, con el objetivo de contribuir a la descarga procesal de los juzgados penales de procesos comunes en la región.

Mediante la Resolución Administrativa Nº 118-2025, los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial indicaron que serán los juzgados de la Unidad de Flagrancia Modelo de Truijllo, los que se encargarán exclusivamente de los procesos de delito flagrante que provengan de los distritos de Trujillo, Huanchaco, Salaverry, Moche, Víctor Larco, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Alto Trujillo, Laredo, Simbal y Poroto.

Por otro lado, ampliaron las competencias funcionales de los tres órganos jurisdiccionales penales de El Porvenir que correspondían a la Unidad de Flagrancia Piloto, permitiéndoles la atención de los procesos penales comunes, con excepción de los casos flagrantes, de corrupción de funcionarios, aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales de los distritos de Alto Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Simbal y Poroto. Esta medida coadyuvará al descongestionamiento y rápida atención de los procesos penales existentes en la provincia de Trujillo.

Además, dispusieron que los magistrados de la Unidad de Flagrancia Piloto deberán emitir las resoluciones finales de los expedientes pendientes de sentencia y resolución, así como continuar con la programación y el desarrollo de audiencias de juicio oral de los casos flagrantes ingresados hasta antes del 06 de abril del presente año.

Finalmente, el personal judicial de dicha sede deberá entregar los cuadernos, anexos y cargos de notificación completos para la redistribución equitativa y aleatoria de cada expediente a los juzgados de la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo.

Cabe mencionar que, la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo, creada en el 2024, cuenta con siete juzgados penales: cuatro de investigación preparatoria y tres unipersonales, quienes tramitarán –a partir de la fecha- los casos de delitos flagrantes de la provincia de Trujillo, a dedicación exclusiva, las 24 horas del día, toda la semana.

Notas relacionadas
Presidencia-GAD, Seguridad y Módulos Civil y Penal obtuvieron primeros lugares en campeonato deportivo por el aniversario de la Corte de La Libertad

Presidencia-GAD, Seguridad y Módulos Civil y Penal obtuvieron primeros lugares en campeonato deportivo por el aniversario de la Corte de La Libertad

LEER MÁS
Juezas condenan a extranjeros a cárcel efectiva por intento de robo a un trabajador de Sedalib

Juezas condenan a extranjeros a cárcel efectiva por intento de robo a un trabajador de Sedalib

LEER MÁS
Colegiado de la Unidad de Flagrancia sentencia a más de 12 años a pasajero por robo a taxista

Colegiado de la Unidad de Flagrancia sentencia a más de 12 años a pasajero por robo a taxista

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sentencian a sujeto por posesión de armas a más de seis años de cárcel

Sentencian a sujeto por posesión de armas a más de seis años de cárcel

LEER MÁS
Titular Cecilia León es elegida como presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad

Titular Cecilia León es elegida como presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Judicialidad

Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

Magistrados de La Libertad participan a los actos celebratorios por el Día del Juez y de la Jueza

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025