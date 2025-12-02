Módulo Penal de la Corte celebra 18º aniversario de Implementación del Código Procesal Penal

Con la participación de magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y administrativo del Módulo Penal Central, la Corte Superior de Justicia de La Libertad celebró el 18º Aniversario de Implementación del Código Procesal Penal en este distrito judicial, la cual significó la modernización y el fortalecimiento de la justicia en esta especialidad.

En la ceremonia central, la presidenta de la primera Corte del Perú republicano, Cecilia Milagros León Velásquez, presentó un análisis sobre el estado actual del Módulo Penal. Además, hizo un recuento de los desafíos, retos y éxitos obtenidos durante estos 18 años de labor bajo las directivas del Código Procesal Penal.

Asimismo, expresó que el inicio de esta nueva forma de trabajo significó la creación, ubicación y conformación de órganos jurisdiccionales, la interpretación del Código, y la elaboración de propuestas y criterios jurisprudenciales, que permitan brindar un mejor servicio en materia penal a los usuarios de la región.

Por otro lado, la titular Cecilia León indicó que viene realizando las gestiones pertinentes con el Poder Judicial para la asignación o creación de juzgados especializados para Trujillo, Paiján y Pataz, debido a la sobrecarga procesal existente en los despachos de dichas localidades. También, se ha elevado un informe para la redistribución de procesos y la ampliación de competencias de los órganos jurisdiccionales penales de El Porvenir.

En su discurso conmemorativo por aniversario, el juez coordinador de las salas penales, Giammpol Taboada Pilco, felicitó el arduo trabajo que vienen realizando la familia judicial penal, el cual se ve reflejado en la productividad de los órganos jurisdiccionales, y exhortó a continuar con la implementación de buenas prácticas que contribuyan a fortalecer el servicio y brindar respuestas céleres a la población.

Al término de la ceremonia, el juez superior titular Víctor Alberto Martín Burgos Mariños realizó el brindis de honor y felicitó a magistrados y personal de la especialidad penal por su dedicación, entrega y esfuerzo, los cuales ayudarán a que la Corte siga siendo un referente en el país.

Cabe destacar que, el Módulo Penal Central ha programado dos capacitaciones sobre aspectos sustantivos y procesales del delito de organización criminal reformado y el delito de omisión a la asistencia familiar, las cuales estarán a cargo de los magistrados superiores titulares Giammpol Taboada Pilco y Manuel Loyola Florián, respectivamente.