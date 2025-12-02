HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Jueza de Flagrancia ordena cárcel para sujeto que intentó extorsionar a comerciante

La magistrada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo condenó a Maicold Manuel Smith Mori Ruiz a seis años y tres meses de prisión por extorsión.

La jueza aceptó un acuerdo de terminación anticipada. Fuente: Difusión.
La jueza aceptó un acuerdo de terminación anticipada. Fuente: Difusión.

Tras aceptar su participación en el intento de extorsión a una comerciante, la magistrada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unida de Flagrancia de Trujillo ordenó que Maicold Manuel Smith Mori Ruiz cumpla su sentencia de seis años y tres meses, recluido en el penal de El Milagro.

En la audiencia se dio a conocer que Mori Ruiz fue capturado en flagrancia delictiva debido a que, minutos antes de su intervención, había dejado una bolsa de regalo en la ventana de la vivienda de la agraviada, el cual contenía un mensaje extorsivo que pedía la suma de cinco mil soles a cambio de no atentar contra el negocio de la víctima.

Además, en la misma bolsa se halló dos cartuchos de dinamita en perfectas condiciones por lo que, los efectivos procedieron a realizar el registro de sus pertenencias, encontrando seis stickers de puma, símbolo asociado a organizaciones criminales que operan en Trujillo.

Luego de revisar las pruebas y al obtener su confesión, la jueza de la Unidad de Flagrancia aceptó el acuerdo de terminación anticipada, ordenando que Mori Ruiz ingrese al penal hasta el julio de 2031. Asimismo, le fijó el pago de 1 500 soles a favor de la agraviada, por concepto de reparación civil.

El delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión se encuentra tipificado en el artículo 200º del Código Penal peruano y sanciona con hasta quince años de pena privativa de la libertad efectiva.

