Corte de La Libertad resolvió más de 246 mil procesos penales en los 18 años de vigencia del Código Procesal Penal

Un total de 246 235 procesos penales han sido resueltos por los magistrados, magistradas y personal jurisdiccional del Módulo Penal Central de esta Corte Superior de Justicia, desde la implementación del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de La Libertad, hace 18 años.

Esta cifra fue reportada por el encargado del área de Estadística de la institución, Esdras Chávez Castillo, quien informó que este módulo, desde el 2007, ha recibido una carga de 320 765. Esto significa que la familia judicial penal ha logrado atender oportunamente más del 76% de los casos totales ingresados en los 39 órganos jurisdiccionales de esta especialidad.

Además, se dio a conocer que, pese a las limitaciones y la elevada carga procesal existente en los juzgados y salas penales, los jueces, juezas y servidores del módulo penal de la Corte de La Libertad han logrado superar las metas de productividad, las cuales, en su mayoría, han sobrepasado al 200%. Estas cifras demuestran el compromiso de esta área para ofrecer respuestas oportunas a los justiciables.

Al respecto, la titular de la institución, Cecilia Milagros León Velásquez, manifestó que la implementación de este modelo facultó a la Corte a pasar de lo escritural hacia lo oral, modernizando y fortaleciendo la justicia penal en la región, y permitiendo desarrollo de procesos más transparentes en beneficio de la colectividad.

Finalmente, recalcó que el Código Procesal Penal también contribuyó significativamente a la celeridad en la tramitación de los casos penales, al promover la oralidad de las audiencias y facilitar salidas alternativas en los conflictos penales, generando mayor fluidez en la atención de los procesos y garantizando el respeto a los derechos de las personas investigadas.