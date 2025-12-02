HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de La Libertad participa en Desfile Institucional por su 201 aniversario de instalación

La Corte Superior de Justicia de La Libertad celebra 201 años de su instalación con un emotivo izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de Trujillo.

El evento destacó el compromiso del Poder Judicial con la institucionalidad. Fuente: Difusión.
El evento destacó el compromiso del Poder Judicial con la institucionalidad. Fuente: Difusión.

En el marco de la conmemoración por los 201 años de instalación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez encabezó la participación institucional en el tradicional izamiento del Pabellón Nacional y desfile, desarrollados en la Plaza de Armas de Trujillo.

Durante la ceremonia, la presidenta León Velásquez, acompañada por la jueza suprema provisional Diana Lily Rodríguez Chávez, el magistrado superior titular Javier Arturo Reyes Guerra, y el representante de los jueces especializados Isnardo Jesús Ramírez Llanos, realizó el acto de izamiento del emblema patrio, en homenaje a esta importante efeméride judicial.

Posteriormente, se llevó a cabo el desfile institucional en el que participaron magistrados superiores, especializados y de paz letrado; así como funcionarios, personal jurisdiccional y servidores administrativos de los diferentes módulos, sedes y áreas de Trujillo y provincias. La delegación fue guiada por la escolta oficial de la institución y tuvo como portadora del estandarte del Poder Judicial a la jueza de paz letrado Milagros Rojas Flores.

La ceremonia contó también con la presencia de diversas autoridades de la región, reafirmando el compromiso de la Corte de La Libertad con la justicia, la institucionalidad y el servicio al ciudadano.

