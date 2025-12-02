Corte de La Libertad capacita a 60 jueces de paz de este Distrito Judicial

Con la finalidad de optimizar el servicio que se brinda a la población en todos sus niveles, la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Oficina Distrital de Acceso a la Justicia de Paz (Odajup), desarrolló exitosamente la primera jornada de capacitación para 60 jueces de paz de este distrito judicial.

Este evento fue inaugurado por la presidenta de la institución, Cecilia Milagros León Velásquez, quien agradeció los esfuerzos y la labor que realizan los jueces de paz en sus respectivas localidades, así como su predisposición para capacitarse en temas referidos a su función.

Asimismo, los exhortó a aprovechar estos espacios de actualización y capacitación, que son creados con la finalidad de optimizar el servicio que diariamente ofrecemos a los litigantes. “Aprovechen este evento y absuelvan sus dudas para impartir esa justicia que tanto espera la población de nosotros”, finalizó la doctora Cecilia León.

Posteriormente, los magistrados contralores de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Corte de La Libertad, Erick Hamilton Castillo Saavedra y Juan Conrrado Bendezú Villena, efectuaron sus ponencias denominadas “Conociendo la justicia de paz” y “Gestión del despacho del juez de paz”, respectivamente, en las que explicaron las funciones y competencias de esta primera línea de justicia en la región.

Para finalizar esta jornada de capacitación, la abogada Dayana Pino Solís, ex jueza de paz, compartió sus experiencias con los participantes, así como les brindó algunas pautas para la resolución imparcial de los conflictos en sus localidades.

Además de la actividad académica, la coordinadora de la Odajup, Ana Pinto Ibáñez, entregó material de escritorio a los 60 jueces de paz asistentes, el cual permitirá seguir trabajando a favor de los usuarios de las zonas alejadas de la región; y confirmó la realización de más capacitaciones virtuales y presenciales que contribuirán a una atención oportuna de los casos que se presenten.