HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Judicialidad

Quinto Juzgado de Familia resuelve caso de tenencia en menos de un mes gracias a la oralidad

La magistrada Silvia Zapata Obando resolvió un caso de tenencia y custodia en solo 22 días en Trujillo, evidenciando la eficacia del nuevo sistema de oralidad en procesos familiares.

Esto permitió realizar de inmediato la mediación, priorizando el interés superior del menor de 12 años. Fuente: Difusión
Esto permitió realizar de inmediato la mediación, priorizando el interés superior del menor de 12 años. Fuente: Difusión

Un nuevo proceso de tenencia fue resuelto de manera eficiente gracias a la implementación del sistema de oralidad en los procesos judiciales de familia en Trujillo. En tan solo 22 días, la magistrada Silvia Zapata Obando, del Quinto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, concluyó un caso de tenencia y custodia de un menor de 12 años, evidenciando la agilidad del nuevo enfoque procesal.

Según informó la administradora del Módulo Corporativo de Familia, Emperatriz Campos Guillén, la demanda fue presentada el 24 de abril y clasificada como proceso sencillo por la jueza Zapata Obando. Esta calificación permitió realizar rápidamente las coordinaciones necesarias para llevar a cabo la sesión de mediación, priorizando en todo momento el interés superior del niño.

Gracias a la intervención de la trabajadora social del Equipo Multidisciplinario del módulo de familia, Mariela Díaz Navarro, las partes involucradas lograron llegar a un acuerdo respecto a la tenencia y el régimen de visitas, en la primera sesión de conciliación, lo que permitió una resolución pacífica del conflicto entre la demandante y el demandado.

Este acuerdo fue validado por la magistrada, quien instaló la audiencia extraordinaria especial, el mismo día de la mediación, mostrando la efectividad de la oralidad para resolver casos de manera expedita.

El caso resuelto en tiempo récord también resalta la capacidad de la oralidad para ofrecer una justicia más accesible y humanizada. Al priorizar la comunicación directa entre las partes y una intervención rápida, el sistema de oralidad permite que los conflictos familiares se resuelvan de forma más eficaz, sin prolongarse innecesariamente en el tiempo, lo que es crucial para el bienestar de los menores involucrados.

Notas relacionadas
Módulo Judicial Integrado en Violencia impulsa primer Taller de Empoderamiento Económico

Módulo Judicial Integrado en Violencia impulsa primer Taller de Empoderamiento Económico

LEER MÁS
Corte de La Libertad endosa más de un millón de soles durante primera semana en Jornada Nacional de Depósitos Judiciales

Corte de La Libertad endosa más de un millón de soles durante primera semana en Jornada Nacional de Depósitos Judiciales

LEER MÁS
Colegiado de Flagrancia ordena cárcel efectiva para sujeto por poseer ilegalmente municiones

Colegiado de Flagrancia ordena cárcel efectiva para sujeto por poseer ilegalmente municiones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez de Flagrancia dispone prisión preventiva para investigado por tenencia ilegal de explosivos

Juez de Flagrancia dispone prisión preventiva para investigado por tenencia ilegal de explosivos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025