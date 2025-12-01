Quinto Juzgado de Familia resuelve caso de tenencia en menos de un mes gracias a la oralidad

Un nuevo proceso de tenencia fue resuelto de manera eficiente gracias a la implementación del sistema de oralidad en los procesos judiciales de familia en Trujillo. En tan solo 22 días, la magistrada Silvia Zapata Obando, del Quinto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, concluyó un caso de tenencia y custodia de un menor de 12 años, evidenciando la agilidad del nuevo enfoque procesal.

Según informó la administradora del Módulo Corporativo de Familia, Emperatriz Campos Guillén, la demanda fue presentada el 24 de abril y clasificada como proceso sencillo por la jueza Zapata Obando. Esta calificación permitió realizar rápidamente las coordinaciones necesarias para llevar a cabo la sesión de mediación, priorizando en todo momento el interés superior del niño.

Gracias a la intervención de la trabajadora social del Equipo Multidisciplinario del módulo de familia, Mariela Díaz Navarro, las partes involucradas lograron llegar a un acuerdo respecto a la tenencia y el régimen de visitas, en la primera sesión de conciliación, lo que permitió una resolución pacífica del conflicto entre la demandante y el demandado.

Este acuerdo fue validado por la magistrada, quien instaló la audiencia extraordinaria especial, el mismo día de la mediación, mostrando la efectividad de la oralidad para resolver casos de manera expedita.

El caso resuelto en tiempo récord también resalta la capacidad de la oralidad para ofrecer una justicia más accesible y humanizada. Al priorizar la comunicación directa entre las partes y una intervención rápida, el sistema de oralidad permite que los conflictos familiares se resuelvan de forma más eficaz, sin prolongarse innecesariamente en el tiempo, lo que es crucial para el bienestar de los menores involucrados.