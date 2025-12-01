HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidenta de La Corte entrega 65 depósitos judiciales a madre alimentista de manera virtual

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez, entrega 65 depósitos judiciales a una madre alimentista en Catacaos, Piura, facilitando el acceso a la justicia.

Las beneficiarias agradecen a la Corte por facilitar el acceso a los beneficios económicos para sus hijos. Fuente: Difusión.
Con el objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó la entrega de 65 depósitos judiciales a una madre alimentista que, debido a su ubicación geográfica, no había podido acudir a la sede judicial para hacer efectivo este beneficio en favor de sus menores hijos.

Gracias a la virtualidad, la titular de la Corte logró comunicarse con la beneficiaria, quien actualmente reside en la ciudad de Catacaos, región de Piura, para entregarle los endosos en materia de alimentos, los cuales fueron aprobados por el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Familia en el año 2020.

Durante su intervención, la doctora León Velásquez destacó que esta campaña, impulsada por la Presidencia del Poder Judicial, ha permitido identificar varios casos en los que, las madres y padres alimentistas no han recogido su documentación para cobrar lo que les corresponden a sus menores, a pesar de contar con el certificado de depósito.

Esta jornada nacional de depósitos nos ayudó a identificar el expediente de la alimentista, y asumimos que, por la distancia, el tiempo y, sobre todo, el dinero, no ha concurrido a nuestra Corte. Gracias al trabajo del personal del Módulo Corporativo de Familia, se logró coordinar para facilitar la entrega de las órdenes de pago y así sus hijos puedan gozar el beneficio que se les otorgó mediante resolución”, remarcó la presidenta.

Finalmente, la madre beneficiaria agradeció el apoyo y el compromiso de la Corte para buscar mecanismos que le ayuden a obtener lo que por Ley les corresponde a sus hijos. Asimismo, catalogó a esta jornada como una excelente iniciativa que les ahorra tiempo y dinero a quienes, como ella, residen fuera de la ciudad o tienen alguna dificultad económica para acercarse a las sedes judiciales.

Atención fuera del horario laboral. Previa coordinación con la usuaria, la titular Cecilia León también realizó la entrega de un certificado a una madre beneficiaria de alimentos, quien viajó desde Agallpampa, para recoger el documento que le permita cobrar el dinero a favor de su menor hijo.

La beneficiaria, quien se apersonó con su hijo, explicó que, por motivos laborales, no podía acudir en el horario regular para recoger sus endosos. Además, mencionó que, para ella, era más seguro realizar dicho trámite de manera presencial, por lo que agradeció la comprensión y el apoyo para su atención fuera del horario laboral.

