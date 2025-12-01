Más de 68 mil casos fueron atendidos en el Módulo Judicial Integrado en Violencia

Tras siete años de servicio a la ciudadanía, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte de La Libertad ha logrado resolver un total de 68,193 casos de violencia de manera oportuna, garantizando las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de las víctimas.

La jueza coordinadora del módulo, Ana Karina Armas Cueva, destacó que el trabajo realizado por las magistradas, magistrados y personal jurisdiccional no solo está orientado al ámbito judicial, sino también a brindar asistencia, soporte y acompañamiento a las víctimas, con la finalidad de ayudarlas a romper el círculo de violencia en sus vidas.

“Nuestra labor va más allá de simplemente resolver los procesos que llegan a nuestra sede. Estamos comprometidos con la prevención de la violencia en la sociedad y con la ejecución de las medidas de protección adecuadas para cada persona”, mencionó la doctora Armas Cueva.

Como parte de las acciones de prevención, el Módulo Judicial Integrado en Violencia ha impulsado la realización de buenas prácticas, como las terapias grupales para las usuarias del servicio, así como campañas extramuros de concientización en colegios, comedores populares, asociaciones, entre otras entidades, con el objetivo de ofrecer herramientas que permitan reconocer y denunciar los actos de violencia en todos los ámbitos.

Además, indicó que el módulo ha implementado una buena práctica que consiste en el desarrollo de talleres de empoderamiento económico, cuyo objetivo es enseñar a las víctimas nuevas formas de generar, gestionar y administrar sus propios recursos para ser más productivas, y, al mismo tiempo, romper la dependencia que muchas veces existe con sus agresores.

Finalmente, la jueza coordinadora reafirmó el compromiso de doble identificación que tienen las juezas, jueces, personal judicial y servidores administrativos, no solo al brindar una justicia oportuna, sino también al contribuir a que las víctimas allanen su camino y puedan recomenzar sus vidas sin violencia.