Juez de la Unidad de Flagrancia impone más de 13 años a joven por robo con violencia

Erick Jeanpierre Ferrer Llapo, de tan solo 23 años, cumplirá su sentencia de trece años y nueve meses recluido en el penal de varones de El Milagro, luego de que confesara su autoría en el robo violento a una tienda de venta de celulares y soporte técnico en el distrito de El Porvenir.

La sentencia fue impuesta por el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo tras conocer que la víctima fue amenazada por Ferrer Llapo con lastimarla con un desarmador, con la finalidad de sustraer el dinero de las ventas del día.

Sin embargo, al visualizar que los gritos de auxilio de la agraviada atraían a las personas fuera del local, arrancó el dispositivo POS para luego intentar darse a la fuga sin éxito, pues metros más adelante fue capturado por testigos y puesto a disposición de agentes policiales que patrullaban la zona.

En el registro de sus pertenencias, al ahora sentenciado se le encontró a la altura de la cintura un desarmador con punta punzo cortante, el dispositivo robado y dos equipos celulares, por lo que fue de inmediato trasladado a la Unidad de Flagrancia para las diligencias respectivas.

Tras aceptar su responsabilidad, el magistrado de la Corte de La Libertad ordenó cárcel efectiva para Ferrer Llapo hasta mayo de 2039, así como el pago de una reparación civil de mil soles a favor de la agraviada.