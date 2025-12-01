Corte de La Libertad promueve reinserción social y laboral con III Feria de Cárceles Productivas

Con la finalidad de seguir contribuyendo a la reinserción social y laboral de los internos e internas de los penales de la provincia de Trujillo y Pacasmayo, los integrantes de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad en coordinación con el INPE, realizan la III Feria de Cárceles Productivas en la sede judicial de Natasha Alta.

Este evento fue inaugurado por la jueza superior provisional Liliana Rodríguez Villanueva, quien –en representación de la presidenta de la institución, Cecilia Milagros León Velásquez- ratificó el compromiso del Poder Judicial para ofrecer una segunda oportunidad a aquellas personas privadas de su libertad que buscan un verdadero cambio en sus vidas.

Por otro lado, el doctor Joel Arroyo Fernández, integrante de la Comisión de Acceso, agradeció la predisposición de los responsables de las oficinas de trabajo del establecimiento penitenciario de varones y mujeres de El Milagro, así como del penal de mujeres de San Pedro de Lloc, para participar en esta feria que busca ayudar a la resocialización de los internos y las internas.

Esta tercera feria estará disponible hasta el viernes 25 de julio, para que tanto magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, así como público en general, puedan acercarse y adquirir los productos elaborados en madera, cuero, tela, paja, entre otros materiales, con el fin de brindar apoyo a quienes verdaderamente desean reparar los daños causados y mejorar su estilo de vida a través del trabajo honesto.

Cabe indicar que esta iniciativa es promovida por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien ha reafirmado su compromiso de trabajar de manera articulada con el INPE, y permitir que las personas que se encuentran recluidas en el penal de varones y mujeres tengan la oportunidad de ofrecer los productos que fabrican en los talleres, y así generar ingresos para ellos y sus familias.