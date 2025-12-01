Corte de La Libertad beneficia a miles de familias con campaña de endosos de alimentos

Con esta iniciativa, más de dos mil familias se han beneficiado, acortando brechas entre ciudadanos y justicia. Fuente: Difusión.

Tras mes y medio de arduo trabajo, la Corte Superior de Justicia de La Libertad culminó con éxito su participación en la Jornada Nacional de Depósitos de Alimentos, al realizar la entrega de más de 5.8 millones de soles a favor de madres y padres de la región.

La presidenta de la institución, Cecilia Milagros León Velásquez, agradeció la contribución y el compromiso de magistrados, personal jurisdiccional y servidores administrativos de las distintas provincias de la región, quienes se sumaron activamente a esta campaña, a fin de identificar, contactar y llevar a cabo la entrega de los certificados de depósitos judiciales pendientes por cobrar.

“Quiero felicitar el excelente trabajo realizado de manera descentralizada en las distintas sedes de nuestro distrito judicial. Jueces y personal han demostrado una vez más su ahínco y su lado humano, implementando diferentes mecanismos para entregar los endosos a los alimentistas beneficiados, incluso trasladándose a zonas de difícil acceso para cumplir con esta gran labor”, mencionó la titular de la Corte.

Además, destacó que esta jornada ha contribuido a acortar las brechas entre los ciudadanos y la justicia, coadyuvando a ofrecer un servicio más empático y solidario con las necesidades de las personas más vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes.

“Gracias a la iniciativa de la presidenta del Poder Judicial, hoy hemos acercado aún más nuestro servicio a quienes más lo necesitan, permitiendo que nos traslademos hasta los domicilios de los beneficiados, quienes, por desconocimiento, falta de recursos económicos o tiempo, no pudieron hacer prevalecer el derecho que por ley les corresponde”, remarcó la doctora León Velásquez.

Con esta campaña, la Corte de La Libertad ha logrado beneficiar a más de dos mil familias, no solo al efectuar la entrega de un total de 3 960 depósitos de alimentos, sino también al brindar orientación para el correcto proceso de cobro en el Banco de la Nación.

Asimismo, se dio a conocer que, del monto total entregado, cerca de 2.4 millones de soles se derivan del cumplimiento del mandato de pensión de alimentos, mientras que más de 3.4 millones de soles corresponden a las decisiones judiciales en procesos penales por omisión a la asistencia familiar.

Cabe indicar que, con esta jornada nacional, el Poder Judicial ha logrado entregar cerca de 65 millones en depósitos judiciales por alimentos, beneficiando directamente a niños, niñas y adolescentes de todo el Perú.