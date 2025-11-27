HOYSuscripcion LR Focus

Módulo Judicial Integrado en Violencia y Programa Warmi Ñam se unen para optimizar atención de los casos de violencia

Isabel Botton Panta, coordinadora de Warmi Ñam, destaca la colaboración con la Corte de La Libertad para atender efectivamente los casos de violencia, garantizando protección y medidas adecuadas.

La presidenta de la Corte enfatiza la necesidad de humanizar el servicio y brindar apoyo a las víctimas. Fuente: Difusión.
La presidenta de la Corte enfatiza la necesidad de humanizar el servicio y brindar apoyo a las víctimas. Fuente: Difusión.

Con el firme compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, el Módulo Judicial Integrado en Violencia de la Corte de La Libertad y el Programa Warmi Ñam del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables llevaron a cabo una mesa de trabajo para plantear acciones que permitan mejorar la atención y el acompañamiento a las víctimas de este flagelo.

Este evento fue inaugurado por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien remarcó el compromiso asumido para erradicar, paso a paso, este mal social en nuestra región, así como para brindar las herramientas adecuadas a las víctimas, a fin de impulsarlas a romper con el círculo de violencia y garantizarles una vida tranquila en nuestra sociedad.

Asimismo, exhortó a los presentes a humanizar el servicio que se ofrece, pero sobre todo entender el esfuerzo que realiza una víctima de violencia al solicitar ayuda para salir de esa situación que atenta contra su vida, su integridad y sus familias.

Una víctima de violencia recurre a nosotros porque nos ve como la única esperanza de volver a ‘una vida normal’ y por ello debemos ser empáticos, brindar el apoyo que esa persona requiere y sancionar de manera ejemplar a aquellos que no respetaron sus derechos”, mencionó la doctora León Velásquez.

Por otro lado, la coordinadora territorial del programa Warmi Ñam, Isabel Botton Panta, resaltó que este trabajo conjunto permitirá brindar una mejor atención a las víctimas de violencia, centrándose en sus necesidades y garantizando el soporte que, como personas vulneradas, necesitan para solucionar este problema.

Además, expresó su satisfacción por la predisposición y el compromiso de la Corte de La Libertad para articular esfuerzos que contribuyan a ambas instituciones en el tratamiento asertivo de los casos de violencia, tanto a nivel de intervención como a nivel jurisdiccional con las medidas de protección pertinentes.

En esta mesa de trabajo, tanto las integrantes del Módulo Judicial Integrado en Violencia de la Corte de La Libertad como los funcionarios de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y del Servicio de Atención Urgente (SAU) abordaron temas como presentación de denuncias, fundamentación de las medidas de protección, objetivo de los informes sociales y psicológicos, entre otros, los cuales contribuyen a fortalecer la justicia en esta subespecialidad.

