Juez de Flagrancia dicta 18 meses de prisión preventiva para tres presuntos implicados en el atentado con explosivo en Las Quintanas

Los investigados podrían recibir condenas de más de 20 años.

Los tres individuos enfrentan cargos por banda criminal y extorsión. Fuente: Difusión.
Los tres individuos enfrentan cargos por banda criminal y extorsión. Fuente: Difusión.

El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dispuso que Fabrizzio Leyton, Evert Quintero y Nilton Ravello sean internados en el penal de varones por un periodo de 18 meses hasta que se complete la investigación de sus participaciones en el atentado con explosivos ocurrido el pasado 04 de setiembre, en una vivienda en la urbanización Las Quintanas.

Durante la audiencia, el magistrado evaluó los elementos de convicción presentados, en los cuales se describieron las presuntas labores que realizaban cada uno de los investigados dentro de la banda criminal liderada por un sujeto con el alias “El Padrino”.

Según las primeras pericias, Fabrizzio Leyton habría sido el encargado de estudiar el lugar del ataque para identificar rutas de escape, siguiendo instrucciones del cabecilla de la organización. Además, se le responsabiliza de entregar el explosivo a Ever Quintero, quien habría transportado en moto a Nilton Ravello. Este último sería la persona que colocó el artefacto en la casa de la víctima.

A los tres presuntos implicados se les atribuye la comisión de los delitos de banda criminal, extorsión agravada, peligro por medio de explosión agravada, daños y tenencia de materiales peligrosos, por lo que podrían recibir una sentencia de más de 20 años de cárcel efectiva.

Como se recuerda, este ataque ocurrió en horas de la noche en una vivienda de propiedad de una empresaria minera. Esta detonación no solo afectó el domicilio de la víctima, que quedó inhabitable, sino también a 94 casas más por su onda expansiva de más de 250 metros.

