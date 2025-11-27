Comisión de gestión ambiental desarrolla primera feria “Conciencia Verde”

Con el objetivo de sensibilizar a los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, así como al público en general que se apersona a la sede de Natasha Alta, los integrantes de la Comisión Distrital de Gestión Ambiental llevaron a cabo la Primera Feria Ambiental, denominada “Conciencia Verde”.

Este evento fue inaugurado por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien agradeció a la comisión por gestar este evento, que busca orientar, enseñar y sensibilizar a todos y todas respecto al cuidado y preservación del medio ambiente.

Asimismo, reafirmó el compromiso de seguir apoyando a la comisión para el desarrollo de estas iniciativas, que fomentan la conciencia y el respeto por el entorno, y permiten construir un ambiente más óptimo para las futuras generaciones.

“Agradezco a la comisión y a todas las instituciones que participan en esta actividad por su compromiso y su predisposición para generar conciencia y ayudarnos a crear espacios de orientación, aprendizaje y sensibilización. Si seguimos sumando esfuerzos, lograremos un cambio importante para el futuro”, remarcó la doctora León Velásquez.

A su turno, el presidente de la comisión, doctor Walter Cotrina Miñano, también expresó su agradecimiento a la presidenta de la Corte por el apoyo constante a la gestión ambiental y a las labores que desarrollan como equipo de trabajo para concientizar a la familia judicial a cuidar el medio ambiente con pequeñas acciones.

A esta actividad también se sumaron instituciones públicas y privadas, como Sedalib, Ministerio Público, Sunarp, Ases Wao, Sol de Laredo, OEFA, Hidrandina, Segat y la Gerencia Regional de La Libertad, entre otras, quienes ofrecieron información sobre el cuidado de los recursos naturales, así como expusieron las acciones que, desde sus entidades, vienen desarrollando en pro del cuidado ambiental en nuestra región.

Cabe indicar que la Comisión Distrital de Gestión Ambiental de la Corte de La Libertad está conformada por los magistrados Walter Cotrina Miñano, Katherine Granda Fernández e Irene Cruzado Zapata, así como por los servidores Luis Alayo Ruiz y Mariana Mazmela Anticona.