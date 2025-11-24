HOYSuscripcion LR Focus

En solo tres meses, Corte de La Libertad logra atender más de 67 mil escritos pendientes

La Corte de La Libertad informa que en tres meses se han atendido 67,363 escritos pendientes, alcanzando el 81% de la carga total gracias a la política "Carga Cero".

Se inicia la segunda fase de "Carga Cero", enfocándose en atender escritos de enero a septiembre de 2025. Fuente: Difusión.
Un total de 67 363 escritos pendientes de proveer han sido correctamente atendidos, en solo tres meses, gracias al trabajo coordinado y al compromiso asumido por magistrados y especialistas judiciales con la política institucional “Carga Cero”, impulsada por la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez.

Esta labor representa la atención del 81% de la carga total de escritos pendientes, que corresponden al periodo del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2025, permitiendo no solo brindar celeridad procesal, sino también agilizar la tramitación de los procesos en todas las especialidades en Trujillo y provincias, a fin de ofrecer respuestas oportunas a los usuarios.

Al respecto, la titular de la Corte, Cecilia León, expresó su agradecimiento a la familia judicial por el esfuerzo realizado para contribuir a la atención oportuna de los procesos, dentro de los plazos razonables, pese a la carga judicial existente. Asimismo, recalcó que el compromiso mostrado permite mejorar el servicio de administración de justicia a favor de la población que espera respuestas a sus demandas.

Este avance significativo en la atención de los escritos pendientes se ha logrado gracias al sinceramiento de la carga existente, realizado con el dashboard desarrollado por la Oficina de Innovación Tecnológica. Con esta herramienta, hemos podido advertir no solo el retraso, sino también las inconsistencias que presentaba el SIJ, permitiendo que el personal las subsane y se enfoque en agilizar la atención de los procesos”, remarcó la doctora León Velásquez. 

Además, indicó que gracias a la puesta en marcha de la política “Carga Cero”, 74 órganos jurisdiccionales de la región ya no cuentan con escritos pendientes de proveer hasta junio de 2025, lo cual demuestra que esta buena práctica está logrando los objetivos planteados al reducir la mora judicial y favorecer a la celeridad procesal.

Finalmente, la presidenta León Velásquez mencionó el inicio de la segunda fase de la política institucional, la cual abarca la atención de los escritos pendientes de proveer, correspondientes al periodo de enero a septiembre del presente año, con el objetivo de seguir ofreciendo celeridad procesal a los litigantes liberteños.

Estamos comprometidos con ofrecer un servicio óptimo en nuestra región, por ello estoy disponiendo el inicio de la segunda fase que tiene como finalidad la atención de lo pendiente en estos nueve meses de 2025. El objetivo es cumplir con los plazos procesales y ofrecer celeridad y eficiencia a nuestros usuarios”, puntualizó la titular de la Corte de La Libertad.

