Precio del dólar en Perú HOY, lunes 26 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Revisa el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del país.
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 26 de enero. | Foto: Composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 26 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,360 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 26 de enero?
Banco de la Nación
- Compra: S/3.3000
- Venta: S/3.4100
BBVA
- Compra: S/3.3089
- Venta: S/3.4029
Scotiabank
- Compra: S/3.2400
- Venta: S/3.5710