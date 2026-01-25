Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Este lunes 26 de enero, la tarotista cubana Mhoni Vidente revela, en su horóscopo de hoy, que los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— estarán bajo una energía que invita a la observación y al equilibrio. La jornada se presenta como un momento adecuado para avanzar con calma, analizar el entorno y tomar decisiones de manera consciente, según las características de cada signo.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy, lunes 26 de enero

Aries

El día te impulsa a avanzar con decisión, pero será clave que midas tus tiempos. En el trabajo, tomar la iniciativa puede jugar a tu favor si mantienes la calma y actúas con firmeza. En el plano emocional, conviene escuchar antes de responder para evitar roces innecesarios. Un interés personal comienza a consolidarse y renueva tu motivación. Recuerda cuidar tu energía: avanzar despacio también es avanzar.

Tauro

Mantener el equilibrio emocional te ayudará a afrontar mejor la jornada. El día favorece el diálogo y la aclaración de situaciones pendientes, especialmente en relaciones cercanas. En temas económicos, será importante actuar con cautela y no tomar decisiones apresuradas. Un intercambio honesto puede ayudarte a recuperar tranquilidad. Prioriza espacios y actividades que te transmitan seguridad y calma.

Géminis

La jornada se presenta dinámica y con muchas ideas en movimiento, aunque será necesario enfocarte para no perder el rumbo. Organizar tus prioridades te permitirá avanzar sin sobrecargarte. En el plano afectivo, se requiere claridad en lo que expresas. Una comunicación inesperada podría modificar el curso del día. Tomar pequeños descansos te ayudará a ordenar pensamientos y decisiones.

Cáncer

El día se vive con intensidad emocional, lo que a la vez refuerza tu percepción y sensibilidad. Prestar atención a lo que intuyes puede ayudarte a tomar mejores decisiones. En el ámbito familiar, se abren oportunidades para recomponer vínculos y dejar atrás tensiones. La inspiración fluye y facilita nuevas formas de expresión. Procura respetar tus tiempos y cuidar tu bienestar emocional.

Leo

Tu presencia se hace notar a lo largo del día, generando atención y respuesta en tu entorno. Este impulso favorece la iniciativa y la presentación de nuevas propuestas. En el plano afectivo, conviene dejar de lado la rigidez y actuar con mayor apertura. Un gesto o valoración positiva puede surgir de manera inesperada. Encuentra el punto justo entre avanzar con determinación y mantener la sencillez.

Virgo

El día favorece la resolución de pendientes gracias a tu enfoque y sentido práctico. Si administras bien tu tiempo, podrás avanzar con mayor eficiencia. En el plano personal, es importante que moderes la autoexigencia. Tomar una decisión concreta hoy puede darte resultados positivos más adelante. Permítete equilibrar el razonamiento con lo que también te dicta la intuición.

Libra

Hoy se te exige balance y firmeza al mismo tiempo. Postergar ya no es una opción, y una decisión clave deberá definirse. En el plano afectivo, actuar con transparencia ayudará a consolidar relaciones. Un diálogo o trato puede desarrollarse de manera favorable. Apóyate en tu propio juicio y evita depender de la validación de otros.

Escorpio

Las emociones se manifiestan con fuerza y ponen en primer plano los vínculos más importantes. Surge la posibilidad de dejar atrás resentimientos y cerrar etapas pendientes. La intuición se agudiza y puede mostrarte una verdad difícil de ignorar. Aprovecha esa intensidad para enfocarla en acciones constructivas y productivas.

Sagitario

Predomina una actitud positiva que te ayuda a proyectarte a largo plazo. En el ámbito laboral, conviene organizar y pensar cada paso antes de actuar. Una propuesta incipiente puede ganar forma si la desarrollas con paciencia. Mantén los compromisos dentro de límites realistas para evitar sobrecargas.

Capricornio

El orden y la constancia marcan el camino durante el día. Cada avance, por pequeño que parezca, te acerca a un objetivo relevante. En el plano personal, es buen momento para mostrarte más abierto y comunicar tus emociones. La dedicación sostenida empieza a reflejarse en resultados concretos. Procura también cuidar tu equilibrio emocional.

Acuario

Tus ideas fluyen con frescura y llaman la atención de quienes te rodean. El intercambio con personas que comparten tus intereses puede resultar especialmente enriquecedor. En el plano afectivo, conviene mostrar mayor apertura emocional y cercanía. Un encuentro o invitación puede traer posibilidades interesantes. Antes de decidir, confía en lo que percibes internamente.

Piscis

