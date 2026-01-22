HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual
Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual     Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual     Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí y su complot caviar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Jueza penal de flagrancia ordenó 8 meses de prisión preventiva a dos policías que en estado de ebriedad amenazaron con arma de fuego a un ciudadano

Los imputados fueron detenidos en flagrancia tras amenazas con arma de fuego en Bellavista, donde se hallaron armas ocultas. Aún restan determinar las penas finales según la gravedad de los delitos.

El tercer juzgado de Sullana impone ocho meses de prisión preventiva a Jaime Giulio García Saldaña por homicidio calificado en grado de tentativa y porte de arma en estado de ebriedad.
El tercer juzgado de Sullana impone ocho meses de prisión preventiva a Jaime Giulio García Saldaña por homicidio calificado en grado de tentativa y porte de arma en estado de ebriedad.

El tercer juzgado transitorio de investigación preparatoria de flagrancia de Sullana cargo de la jueza Silvia Alejandra Rodríguez Guerra ordenó ocho meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP en retiro Jaime Giulio García Saldaña por el presunto delito de homicidio calificado, en grado de tentativa y porte y uso de armas de fuego en estado de ebriedad.

La magistrada dispuso también mandato de prisión preventiva por el mismo plazo contra el efectivo policial Anderson Antonio Reinoso Zevallos (que se encontraba de vacaciones) por presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de uso o porte de fuego y municiones.

La jueza considera que existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan a los dos imputados con los hechos y delitos materia de investigación al haber sido detenidos en flagrancia delictiva y en estado de ebriedad. Respecto a la determinación de la pena, de hallarse responsables en el caso de García Saldaña, por existir concurso real de delitos, la pena no sería de 25 años. Y en el caso de Reinoso Zevallos la pena por el delito no sería menor de 12 años.

Además, los investigados según la gravedad de la pena no han ofrecido una actitud voluntaria de reparar el daño causado. Y respecto al comportamiento procesal, pese a haber sido presuntamente en flagrancia delictiva, niegan responsabilidad respecto a los hechos que se le imputan, alegando una supuesta intervención irregular, por parte del personal policial, bajo fundamentos carentes de objetividad y corroboración.

Según el requerimiento fiscal cerca de las nueve de la noche del 17 de enero se detuvo tras tenaz resistencia a Giulio García, por el sector de Boquerón de Núñez, en Bellavista, una hora después que había amenazado con arma de fuego a David Manuel Álvarez Ato en el frontis de su casa. En las inmediaciones fue hallada oculta también un arma de fuego calibre 9 milímetros.

En forma simultánea otro patrullero intervino también en un vehículo mayor a Anderson Reinoso que también en estado de ebriedad conducía un vehículo mayor, arrojando una pistola abastecida con tres cartuchos, de propiedad de otro efectivo policial. Ambos quedaron en calidad de detenidos en custodia en la unidad de Flagrancia de Sullana, siendo reconocido el primero de ellos por el agraviado, como el que amenazó con dispararle.

Notas relacionadas
Poder Judicial ordena 4 meses de prisión preventiva para futbolista David Díaz tras ser intervenido con arma robada a un policía

Poder Judicial ordena 4 meses de prisión preventiva para futbolista David Díaz tras ser intervenido con arma robada a un policía

LEER MÁS
Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para ex gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo

Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para ex gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo

LEER MÁS
Supremo de Brasil niega arresto domiciliario a Bolsonaro, pero aprueba su salida de prisión para una cirugía

Supremo de Brasil niega arresto domiciliario a Bolsonaro, pero aprueba su salida de prisión para una cirugía

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión de coordinación por el estado de emergencia fronterizo en Piura

Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión de coordinación por el estado de emergencia fronterizo en Piura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada en vivo

Judicialidad

Inició la construcción del módulo de justicia de Cerro Colorado

Sala y juzgados de emergencia funcionarán durante periodo vacacional para atender procesos urgentes

Juzgado colegiado de Sullana sentencia a 25 años de septuagenario por abuso sexual de un menor de 13 años con discapacidad mental

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

Citas de Jerí con Yang son ilegales porque empresario chino es contratista del Estado

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025