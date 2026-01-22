Jueza penal de flagrancia ordenó 8 meses de prisión preventiva a dos policías que en estado de ebriedad amenazaron con arma de fuego a un ciudadano

El tercer juzgado de Sullana impone ocho meses de prisión preventiva a Jaime Giulio García Saldaña por homicidio calificado en grado de tentativa y porte de arma en estado de ebriedad.

El tercer juzgado transitorio de investigación preparatoria de flagrancia de Sullana cargo de la jueza Silvia Alejandra Rodríguez Guerra ordenó ocho meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP en retiro Jaime Giulio García Saldaña por el presunto delito de homicidio calificado, en grado de tentativa y porte y uso de armas de fuego en estado de ebriedad.

La magistrada dispuso también mandato de prisión preventiva por el mismo plazo contra el efectivo policial Anderson Antonio Reinoso Zevallos (que se encontraba de vacaciones) por presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de uso o porte de fuego y municiones.

La jueza considera que existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan a los dos imputados con los hechos y delitos materia de investigación al haber sido detenidos en flagrancia delictiva y en estado de ebriedad. Respecto a la determinación de la pena, de hallarse responsables en el caso de García Saldaña, por existir concurso real de delitos, la pena no sería de 25 años. Y en el caso de Reinoso Zevallos la pena por el delito no sería menor de 12 años.

Además, los investigados según la gravedad de la pena no han ofrecido una actitud voluntaria de reparar el daño causado. Y respecto al comportamiento procesal, pese a haber sido presuntamente en flagrancia delictiva, niegan responsabilidad respecto a los hechos que se le imputan, alegando una supuesta intervención irregular, por parte del personal policial, bajo fundamentos carentes de objetividad y corroboración.

Según el requerimiento fiscal cerca de las nueve de la noche del 17 de enero se detuvo tras tenaz resistencia a Giulio García, por el sector de Boquerón de Núñez, en Bellavista, una hora después que había amenazado con arma de fuego a David Manuel Álvarez Ato en el frontis de su casa. En las inmediaciones fue hallada oculta también un arma de fuego calibre 9 milímetros.

En forma simultánea otro patrullero intervino también en un vehículo mayor a Anderson Reinoso que también en estado de ebriedad conducía un vehículo mayor, arrojando una pistola abastecida con tres cartuchos, de propiedad de otro efectivo policial. Ambos quedaron en calidad de detenidos en custodia en la unidad de Flagrancia de Sullana, siendo reconocido el primero de ellos por el agraviado, como el que amenazó con dispararle.

