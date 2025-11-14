Magistrada ordena prisión preventiva para presuntos integrantes de la banda criminal “Hábiles de la banca”

Por un periodo de diez meses permanecerán internados en el penal de El Milagro, los siete presuntos integrantes “Los Hábiles de la Banca”, como medida preventiva hasta el inicio de su juicio oral, así lo dispuso la magistrada del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo.

Se trata de Lleyni Contreras Vásquez, Rony Contreras Vásquez, Jhean Zamora Casas, Hellier Calderón Flores, Walter Condor Flores, Rosa Hoyos Sánchez y Niro Cano Casas, a quienes se les sindica la comisión de los delitos de estafa agravada, uso de documento público falso, denuncia calumniosa y banda criminal.

Durante la audiencia, se dio a conocer que este clan delincuencial que operaba presuntamente desde el 2019, reclutaban personas para la apertura cuentas con seguros en diferentes entidades financieras. Una vez realizada dicha acción, fingían robos, a fin de solicitar el reembolso total del dinero sustraído.

Además, se informó que, como organización criminal, los involucrados se habrían apoderado de más de 4 millones de soles, a través de la presentación de denuncias falsas para reclamar el reintegro en las aseguradoras contratadas.

En la intervención realizada por efectivos policiales y fiscales, se habría encontrado 16 tarjetas de crédito, así como ocho celulares, tres laptops, cuatro tarjetas SIM, un disco duro y dos memorias USB, equipos que tendrían pruebas de las actividades ilícitas desarrolladas por “Los Hábiles de la Banca”.

Luego de evaluar los elementos de convicción presentados, la magistrada de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, el cual culminará en julio de 2026, ordenando que los siete presuntos implicados sea trasladados al penal.