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Estudiantes de la I.E. José Abelardo Quiñones participaron en la Ruta de la Flagrancia

Estudiantes de secundaria de la institución educativa José Abelardo Quiñones participaron en la Ruta de la Flagrancia, organizada por la Corte Superior de Justicia del Santa.

La iniciativa busca acercar a los adolescentes al sistema de justicia y fortalecer la cultura de legalidad. Foto: difusión.
La iniciativa busca acercar a los adolescentes al sistema de justicia y fortalecer la cultura de legalidad. Foto: difusión.
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El pasado miércoles 15 de julio, estudiantes destacados de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa José Abelardo Quiñones participaron en una nueva edición de la Ruta de la Flagrancia, iniciativa impulsada por la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia del Santa que busca acercar a los adolescentes al funcionamiento del sistema de justicia y fortalecer la cultura de legalidad.

PUEDES VER: Condenan a nueve años de cárcel a extorsionador en la Unidad de Flagrancia | Del Santa | La República

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Durante la actividad, los estudiantes recorrieron las diferentes áreas de la Unidad de Flagrancia y presenciaron la simulación de un caso de robo en flagrancia, iniciando con la intervención policial y las diligencias preliminares, para luego conocer la participación de la fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal del Santa, Rosario del Carmen Ibáñez Valencia, quien sustentó la acusación correspondiente. Posteriormente, la jueza coordinadora de la Unidad de Flagrancia, Dra. Ana Vizcarra Huamán, dirigió el proceso judicial y emitió una sentencia de 11 años de pena privativa de la libertad, además del pago de S/ 1 000 por concepto de reparación civil. Al finalizar la simulación, la magistrada Dra. Krist Teresa Díaz Gonzales dio inicio a una ronda de preguntas, absolviendo las consultas formuladas por los estudiantes.

A través de la Ruta de la Flagrancia, la Corte Superior de Justicia del Santa continúa promoviendo actividades dirigidas a la comunidad educativa que permiten fortalecer la cultura de legalidad, prevenir la comisión de delitos y acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones que integran el sistema de administración de justicia.

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