Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa realizó una visita de trabajo a los juzgados del Módulo Penal

El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Óscar Pérez Sánchez, realizó una visita de trabajo a los juzgados del Módulo Penal, la cual se inició desde las 8:00 de la mañana, con el objetivo de supervisar el desarrollo de las labores jurisdiccionales y administrativas. Durante su recorrido, el titular del distrito judicial pudo constatar el desempeño diario de jueces y trabajadores judiciales, así como el compromiso del personal en la atención de los procesos penales.

En el marco de esta visita, el Dr. Pérez Sánchez sostuvo un diálogo directo con jueces y servidores judiciales, a quienes instó a continuar trabajando de manera responsable y eficiente para seguir fortaleciendo el servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, sostuvo una reunión con el administrador del módulo, en la que se programaron actividades orientadas a la celeridad en la emisión de actas, la adecuada programación de audiencias y la renovación del equipamiento del Juzgado de Paz Letrado Penal, en favor de una atención más oportuna y eficiente a los usuarios del sistema de justicia.