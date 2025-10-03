HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Judicialidad

Anulan sentencia que absolvió a sujeto de acusado de encabezar asalto a empresa pesquera

La Segunda Sala Penal de Apelaciones declara fundada la apelación del Ministerio Público contra la absolución de Juan Stevens Príncipe Llanos por robo agravado en TASA.

Se ordenó un nuevo juicio oral contra Príncipe Llanos. Fuente: Difusión.
Se ordenó un nuevo juicio oral contra Príncipe Llanos. Fuente: Difusión.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa declaró fundada la apelación presentada por el Ministerio Público contra la sentencia que absolvió a Juan Stevens Príncipe Llanos, procesado por el delito de robo agravado en agravio de la empresa Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA).

La noche del 24 de diciembre de 2017, un grupo de aproximadamente 15 sujetos ingresó al almacén de la empresa, en la zona industrial de Chimbote. Los delincuentes redujeron a los vigilantes, los encapucharon y maniataron, para luego sustraer redes de pesca, equipos de oxicorte y otros bienes de alto valor económico, los cuales fueron trasladados en vehículos hacia un predio donde fueron ocultados.

Durante el proceso judicial, uno de los partícipes, Roberto Matos Santisteban, se sometió a conclusión anticipada y admitió su intervención en el robo. En su declaración sindicó a Príncipe Llanos como el cabecilla del atraco. No obstante, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial consideró que dicha sindicación no contaba con corroboración suficiente y en julio de 2025 resolvió absolverlo.

El Ministerio Público apeló el fallo, alegando que la sentencia carecía de una adecuada motivación y que se valoró de manera indebida la declaración del coimputado.

Tras revisar los actuados, la Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró nula la resolución absolutoria y ordenó un nuevo juicio oral contra de Príncipe Llanos.

Notas relacionadas
Feria Llapanchikpaq Justicia 2025 atendió a 350 pobladores vulnerables de Cabana

Feria Llapanchikpaq Justicia 2025 atendió a 350 pobladores vulnerables de Cabana

LEER MÁS
Confirman 31 años de cárcel para sujeto que ultrajó a joven en Nuevo Chimbote

Confirman 31 años de cárcel para sujeto que ultrajó a joven en Nuevo Chimbote

LEER MÁS
Corte del Santa participa en charla de sensibilización por la Semana Internacional de las Personas Sordas

Corte del Santa participa en charla de sensibilización por la Semana Internacional de las Personas Sordas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cero corrupción: presidente de la Corte de Lambayeque ratifica transparencia y trayectoria limpia

Cero corrupción: presidente de la Corte de Lambayeque ratifica transparencia y trayectoria limpia

LEER MÁS
La Colaboración Eficaz en las Personas Jurídicas

La Colaboración Eficaz en las Personas Jurídicas

LEER MÁS
Juzgado Penal Supraprovincial de Sullana condenó a cadena perpetua a padre de familia por abusar de su hija de once años

Juzgado Penal Supraprovincial de Sullana condenó a cadena perpetua a padre de familia por abusar de su hija de once años

LEER MÁS
Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Judicialidad

Cero corrupción: presidente de la Corte de Lambayeque ratifica transparencia y trayectoria limpia

La Colaboración Eficaz en las Personas Jurídicas

Juzgado Penal Supraprovincial de Sullana condenó a cadena perpetua a padre de familia por abusar de su hija de once años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025