Anulan sentencia que absolvió a sujeto de acusado de encabezar asalto a empresa pesquera

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa declaró fundada la apelación presentada por el Ministerio Público contra la sentencia que absolvió a Juan Stevens Príncipe Llanos, procesado por el delito de robo agravado en agravio de la empresa Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA).

La noche del 24 de diciembre de 2017, un grupo de aproximadamente 15 sujetos ingresó al almacén de la empresa, en la zona industrial de Chimbote. Los delincuentes redujeron a los vigilantes, los encapucharon y maniataron, para luego sustraer redes de pesca, equipos de oxicorte y otros bienes de alto valor económico, los cuales fueron trasladados en vehículos hacia un predio donde fueron ocultados.

Durante el proceso judicial, uno de los partícipes, Roberto Matos Santisteban, se sometió a conclusión anticipada y admitió su intervención en el robo. En su declaración sindicó a Príncipe Llanos como el cabecilla del atraco. No obstante, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial consideró que dicha sindicación no contaba con corroboración suficiente y en julio de 2025 resolvió absolverlo.

El Ministerio Público apeló el fallo, alegando que la sentencia carecía de una adecuada motivación y que se valoró de manera indebida la declaración del coimputado.

Tras revisar los actuados, la Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró nula la resolución absolutoria y ordenó un nuevo juicio oral contra de Príncipe Llanos.