Juez autoriza transfusión de sangre para salvar la vida de recién nacido en grave estado

La decisión judicial busca proteger el derecho a la salud y la vida del menor. Fuente: Difusión.

La decisión judicial busca proteger el derecho a la salud y la vida del menor. Fuente: Difusión.

El juez del 1er juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, Nolam Talavera Zapana dispuso autorizar, de manera inmediata, la transfusión sanguínea a favor del recién nacido de iniciales D.N.CH.Q., de apenas 10 días de vida, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Honorio Delgado Espinoza en grave estado de salud.

El neonato presenta un delicado cuadro clínico con diagnóstico de peritonitis agravada por perforación intestinal, absceso intraabdominal, shock séptico y anemia severa, por lo que requiere con urgencia la transfusión de sangre, plaquetas y un paquete globular para preservar su vida a raíz de severas complicaciones congénitas.

La intervención judicial se produjo ante la negativa de los padres del infante, identificados como John CH. H. y Elsa Q.M., quienes se negaban a autorizar el procedimiento médico debido a sus convicciones religiosas, situación que ponía en inminente riesgo la vida del recién nacido.

Este caso fue puesto de conocimiento de la autoridad judicial por el Ministerio Público que solicitó autorización para la realización de este procedimiento médico. El magistrado precisó que la libertad religiosa, si bien es un derecho fundamental, no es absoluta, ya que encuentra límites en otros derechos constitucionales esenciales, como el derecho a la salud y a la vida, especialmente cuando se trata de proteger el interés superior del niño.

Asimismo, se enfatizó que, si bien los progenitores tienen el derecho de orientar el desarrollo de sus hijos conforme a sus creencias, no pueden imponerlas en perjuicio de su integridad, más aún cuando se trata de un recién nacido que no puede expresar su voluntad.

En ese sentido, la autoridad judicial concluyó que la negativa de los padres implicaba la interrupción de un tratamiento médico indispensable, por lo que correspondía autorizar la intervención para salvaguardar la vida del menor.

Esta decisión fue comunicada de manera inmediata por el propio juez Nolam Talavera, quien se apersonó la madrugada de hoy domingo a notificar la sentencia emitida en este caso a los galenos tratantes y padres del neonato, quienes fueron advertidos, telefónicamente, de las consecuencias penales que implicaría el desacato de una decisión judicial.

Ante la gravedad del caso, el mencionado juez tramitó en el acto este requerimiento y cumplió las diligencias correspondientes con el apoyo de la asistente de juez, Deyanira Hincho Garcia; Angelo Bustinza Arcos especialista legal y Sharahi Jimenez Benavente asistente judicial.