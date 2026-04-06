HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Keiko vs. Álvarez en segunda vuelta? y Rafael López Aliaga amenaza | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Juez autoriza transfusión de sangre para salvar la vida de recién nacido en grave estado

Padres se oponían al procedimiento por motivos religiosos.

La decisión judicial busca proteger el derecho a la salud y la vida del menor. Fuente: Difusión.
La decisión judicial busca proteger el derecho a la salud y la vida del menor. Fuente: Difusión.

El juez del 1er juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, Nolam Talavera Zapana dispuso autorizar, de manera inmediata, la transfusión sanguínea a favor del recién nacido de iniciales D.N.CH.Q., de apenas 10 días de vida, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Honorio Delgado Espinoza en grave estado de salud.

El neonato presenta un delicado cuadro clínico con diagnóstico de peritonitis agravada por perforación intestinal, absceso intraabdominal, shock séptico y anemia severa, por lo que requiere con urgencia la transfusión de sangre, plaquetas y un paquete globular para preservar su vida a raíz de severas complicaciones congénitas.

La intervención judicial se produjo ante la negativa de los padres del infante, identificados como John CH. H. y Elsa Q.M., quienes se negaban a autorizar el procedimiento médico debido a sus convicciones religiosas, situación que ponía en inminente riesgo la vida del recién nacido.

Este caso fue puesto de conocimiento de la autoridad judicial por el Ministerio Público que solicitó autorización para la realización de este procedimiento médico. El magistrado precisó que la libertad religiosa, si bien es un derecho fundamental, no es absoluta, ya que encuentra límites en otros derechos constitucionales esenciales, como el derecho a la salud y a la vida, especialmente cuando se trata de proteger el interés superior del niño.

Asimismo, se enfatizó que, si bien los progenitores tienen el derecho de orientar el desarrollo de sus hijos conforme a sus creencias, no pueden imponerlas en perjuicio de su integridad, más aún cuando se trata de un recién nacido que no puede expresar su voluntad.

En ese sentido, la autoridad judicial concluyó que la negativa de los padres implicaba la interrupción de un tratamiento médico indispensable, por lo que correspondía autorizar la intervención para salvaguardar la vida del menor.

Esta decisión fue comunicada de manera inmediata por el propio juez Nolam Talavera, quien se apersonó la madrugada de hoy domingo a notificar la sentencia emitida en este caso a los galenos tratantes y padres del neonato, quienes fueron advertidos, telefónicamente, de las consecuencias penales que implicaría el desacato de una decisión judicial.

Ante la gravedad del caso, el mencionado juez tramitó en el acto este requerimiento y cumplió las diligencias correspondientes con el apoyo de la asistente de juez, Deyanira Hincho Garcia; Angelo Bustinza Arcos especialista legal y Sharahi Jimenez Benavente asistente judicial.

Notas relacionadas
Juez ordena transfusión urgente a recién nacido en UCI de Arequipa: padres se oponían por religión

Juez ordena transfusión urgente a recién nacido en UCI de Arequipa: padres se oponían por religión

LEER MÁS
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
La primera novela de Orlando Mazeyra: “El mar que nos espera”

La primera novela de Orlando Mazeyra: “El mar que nos espera”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Tumbes impulsa mejora en seguridad institucional

Corte de Tumbes impulsa mejora en seguridad institucional

LEER MÁS
Jóvenes voluntarios inician labores en órganos jurisdiccionales y administrativos

Jóvenes voluntarios inician labores en órganos jurisdiccionales y administrativos

LEER MÁS
Juez de Familia y equipo multidisciplinario de la Corte de Sullana capacita a veinte adolescente en conflicto con la ley penal del SOA Sullana

Juez de Familia y equipo multidisciplinario de la Corte de Sullana capacita a veinte adolescente en conflicto con la ley penal del SOA Sullana

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez autoriza transfusión de sangre para salvar la vida de recién nacido en grave estado

Descubren restos arqueológicos de un crucificado de la antigua Roma y se convierte en la "mayor evidencia" de estas practicas

Premios Platino: producción dirigida por cineasta peruana es nominada a mejor película iberoamericana

Judicialidad

Corte de Tumbes impulsa mejora en seguridad institucional

Jóvenes voluntarios inician labores en órganos jurisdiccionales y administrativos

Juez de Familia y equipo multidisciplinario de la Corte de Sullana capacita a veinte adolescente en conflicto con la ley penal del SOA Sullana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Encuesta IEP: Keiko se estanca, López Aliaga baja; mientras que Álvarez y Sánchez se acercan a los primeros lugares

Piura: estos son los candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones Generales Perú 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025