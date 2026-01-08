HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Año Judicial 2026 comenzó con juramentación de nuevos jueces

Conformación de órganos jurisdiccionales quedó completa.

En el acto oficial, se destacó el compromiso de los magistrados, quienes recibirán funciones en diversas salas. Fuente: Difusión.
En el acto oficial, se destacó el compromiso de los magistrados, quienes recibirán funciones en diversas salas. Fuente: Difusión.

Como primera actividad oficial del Año Judicial 2026, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa realizó la ceremonia de juramentación de jueces y juezas que fueron designados para el cumplimiento de funciones jurisdiccionales en este distrito judicial.

El acto formal fue realizado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, quien tomó el juramento de ley a los magistrados recientemente designados, exhortándolos a desempeñar sus funciones con independencia, probidad, vocación de servicio y estricto respeto a la Constitución y las leyes.

En primer orden prestaron juramento los jueces superiores, Carlos Mendoza Banda, quien integrará la 4ta. Sala Penal de Apelaciones y el Dr. Jaime Moreno Chirinos completará la 1ra. Sala Penal de Apelaciones; en tanto el Dr. Reynaldo Tantaleán Odar se sumó a la 1ra. Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Asimismo, prestaron juramento los abogados, David Ito Flores como juez supernumerario del “2do. juzgado de Familia; la Dra. Yuli Condori Mojo como jueza del juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná; Alan Choque Cerpa como juez del 5to. juzgado de Investigación Preparatoria para Delitos Aduaneros, Tributarios de Mercado y Medio Ambientales y el Dr. Armando Villanueva Jimenez como juzgado Civil de Mariano Melgar.

El presidente de la Corte de Justicia de Arequipa, destacó que las nuevas designaciones de jueces provisionales y supernumerarios se cumplen en orden estricto de méritos y simboliza el inicio de una etapa de renovado compromiso institucional, orientado al fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia y a la mejora continua del servicio judicial.

