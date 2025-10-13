Orientan a alumnos del colegio Manuel Muñoz Najar sobre consecuencias por delitos de violencia

Con el propósito de prevenir hechos de violencia en donde están involucrados jóvenes, el Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa desarrolló una jornada informativa en el colegio Manuel Muñoz Najar, donde se explicó las consecuencias por la comisión de actos inadecuados.

La jueza del 3er Juzgado Penal Colegiado Transitorio subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Johanna Lozano Rosado, precisó a los adolescentes cómo funciona el sistema de justicia para la atención y resolución de los casos de violencia.

Detalló las sanciones que se aplican a los agresores en casos de violencia sexual, acoso, chantaje, tocamientos indebidos, agresiones, feminicidio, entre otros. Asimismo, explicó qué tipo de acciones podrían ser consideradas como delito.

A fin de prevenir todo tipo de violencia, los jueces y servidores de este módulo especializado de justicia, vienen visitando distintas instituciones educativas con la finalidad de prevenir que los jóvenes puedan estar involucrados en actos delictivos, tanto como procesados como víctimas.