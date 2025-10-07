Más de 2 mil niñas, niños y adolescentes de Castilla son orientados sobre violencia sexual

Con el objetivo de promover una cultura de respeto, igualdad y libre de violencia, el Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa llegó hasta localidades rurales de la provincia de Castilla con la campaña preventiva “Por un buen trato”, una iniciativa que permitió llevar información y orientación a más de 2 mil niñas, niños y adolescentes.

Durante las jornadas de sensibilización, un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, especialistas legales, trabajadores sociales y comunicadores sociales brindó charlas dinámicas y material informativo orientado a la prevención de la violencia sexual, la identificación de situaciones de riesgo, y la difusión de los canales de ayuda disponibles para las víctimas y sus familias.

Asimismo, los profesionales explicaron el funcionamiento del sistema de justicia especializado en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, resaltando el compromiso del Poder Judicial en garantizar una atención oportuna, sensible y con enfoque de género.

La jornada informativa pudo concretarse en siete instituciones educativas de las localidades de Aplao, Corire, Viraco, Machaguay, Huancarqui, gracias al apoyo de la Unidad de Gestión Educativa Local Sur, y al compromiso de los directores y docentes, quienes agradecieron la información impartida a los menores.

La campaña “Por un buen trato” busca fortalecer los valores de respeto, empatía y convivencia pacífica desde la infancia, especialmente en sectores rurales donde el acceso a la información es limitado. De esa manera, se busca que los menores reconozcan sus derechos, aprendan a decir no ante cualquier forma de violencia y sepan a dónde acudir en caso de necesitar apoyo.

Asimismo, la actividad comprendió brindar información a los padres de familia, a quienes se les explicó las responsabilidades que asumen frente al cuidado de sus hijos, en jornadas de escuela de padres.