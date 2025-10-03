Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

Las autoridades alertaron sobre el hacinamiento en cárceles y propusieron un protocolo de identificación. Fuente: Difusión.

Los principales operadores del sistema de justicia participaron en el conversatorio “Identificación de extranjeros en procesos penales, aplicación de la pena de expulsión del país y su operativización” realizado con el objetivo de definir acciones inmediatas que permitan afrontar la creciente problemática derivada de la política migratoria que afecta al sistema penal peruano.

Durante la jornada, jueces, fiscales, representantes de la Policía Nacional, Defensa Pública, Migraciones y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) coincidieron en señalar las serias dificultades para identificar con certeza a ciudadanos extranjeros que ingresan de manera irregular a la región y que se encuentran inmersos o condenados en procesos penales.

Los participantes advirtieron que esta situación impacta directamente en la seguridad ciudadana, lo que exige reforzar la coordinación interinstitucional. Asimismo, expusieron sus limitaciones logísticas, presupuestales y de personal que presentan y que impide garantizar una adecuada identificación de los procesados y evitar casos de suplantación de identidad.

Por su parte, las autoridades de la Policía de Extranjería, Migraciones e INPE destacaron la necesidad de fortalecer los canales de comunicación para hacer efectiva la expulsión de extranjeros sentenciados, una vez cumplidas sus condenas. Precisaron que dicha medida solo podrá ejecutarse si los jueces disponen expresamente la expulsión en sus resoluciones.

El INPE, además, alertó sobre el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios producto del ingreso constante de ciudadanos extranjeros y la insuficiente articulación con la Policía de Extranjería, lo que refuerza la urgencia de implementar un protocolo de identificación, cumplimiento de resoluciones y expulsión de sentenciados de otros países. Los operadores de justicia señalaron que esta problemática se agudiza principalmente con extranjeros procedentes de Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. Este conversatorio se desarrolló en el marco de las actividades académicas por el 17° aniversario de implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el distrito judicial de Arequipa.

Esta actividad estuvo dirigida por el juez superior, Dr. Fernán Fernández Ceballos y tomaron parte los jueces penales, Percy Chalco Ccallo, Ronald Medina Tejada, Juan Carlos Churata Quispe y Walter Marroquín Aranzamendi; además del fiscal superior, Franklin Tomy López, el jefe de Migraciones, Manuel Herrera Angulo; el Mayor PNP Reny Revilla Begregal, los funcionarios del INPE, Bernardino Chañi Mamani, Marco Salcedo Espinoza y Alodia Cáceres Dueñas y por parte de la Defensa Pública participó el Dr. Gustavo Linares Cuéllar y la Dra. Celia Cuiro Orccotoma.

El presidente encargado, Dr. Nimer Marroquín Mogrovejo, clausuró el evento desarrollado en el auditorio “Alvaro Chocano Marina” de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.