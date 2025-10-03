HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Judicialidad

Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

 Inestabilidad de política migratoria genera graves problemas al sistema penal.

Las autoridades alertaron sobre el hacinamiento en cárceles y propusieron un protocolo de identificación. Fuente: Difusión.
Las autoridades alertaron sobre el hacinamiento en cárceles y propusieron un protocolo de identificación. Fuente: Difusión.

Los principales operadores del sistema de justicia participaron en el conversatorio “Identificación de extranjeros en procesos penales, aplicación de la pena de expulsión del país y su operativización” realizado con el objetivo de definir acciones inmediatas que permitan afrontar la creciente problemática derivada de la política migratoria que afecta al sistema penal peruano.

Durante la jornada, jueces, fiscales, representantes de la Policía Nacional, Defensa Pública, Migraciones y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) coincidieron en señalar las serias dificultades para identificar con certeza a ciudadanos extranjeros que ingresan de manera irregular a la región y que se encuentran inmersos o condenados en procesos penales.

Los participantes advirtieron que esta situación impacta directamente en la seguridad ciudadana, lo que exige reforzar la coordinación interinstitucional. Asimismo, expusieron sus limitaciones logísticas, presupuestales y de personal que presentan y que impide garantizar una adecuada identificación de los procesados y evitar casos de suplantación de identidad.

Por su parte, las autoridades de la Policía de Extranjería, Migraciones e INPE destacaron la necesidad de fortalecer los canales de comunicación para hacer efectiva la expulsión de extranjeros sentenciados, una vez cumplidas sus condenas. Precisaron que dicha medida solo podrá ejecutarse si los jueces disponen expresamente la expulsión en sus resoluciones.

El INPE, además, alertó sobre el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios producto del ingreso constante de ciudadanos extranjeros y la insuficiente articulación con la Policía de Extranjería, lo que refuerza la urgencia de implementar un protocolo de identificación, cumplimiento de resoluciones y expulsión de sentenciados de otros países. Los operadores de justicia señalaron que esta problemática se agudiza principalmente con extranjeros procedentes de Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. Este conversatorio se desarrolló en el marco de las actividades académicas por el 17° aniversario de implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el distrito judicial de Arequipa.

Esta actividad estuvo dirigida por el juez superior, Dr. Fernán Fernández Ceballos y tomaron parte los jueces penales, Percy Chalco Ccallo, Ronald Medina Tejada, Juan Carlos Churata Quispe y Walter Marroquín Aranzamendi; además del fiscal superior, Franklin Tomy López, el jefe de Migraciones, Manuel Herrera Angulo; el Mayor PNP Reny Revilla Begregal, los funcionarios del INPE, Bernardino Chañi Mamani, Marco Salcedo Espinoza y Alodia Cáceres Dueñas y por parte de la Defensa Pública participó el Dr. Gustavo Linares Cuéllar y la Dra. Celia Cuiro Orccotoma.

El presidente encargado, Dr. Nimer Marroquín Mogrovejo, clausuró el evento desarrollado en el auditorio “Alvaro Chocano Marina” de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

LEER MÁS
Señor de los Milagros en Arequipa 2025: cuándo sale, a qué hora y programa completo

Señor de los Milagros en Arequipa 2025: cuándo sale, a qué hora y programa completo

LEER MÁS
Corte de luz programado hoy en Lima y regiones: consulta si tu distrito será afectado

Corte de luz programado hoy en Lima y regiones: consulta si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Sullana destaca a nivel nacional por una justicia con rostro humano

Corte de Sullana destaca a nivel nacional por una justicia con rostro humano

LEER MÁS
Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve crianza sin violencia en padres de familia de La Victoria

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve crianza sin violencia en padres de familia de La Victoria

LEER MÁS
Familia Judicial de CSJAR participa de Misa del Señor de los Milagros

Familia Judicial de CSJAR participa de Misa del Señor de los Milagros

LEER MÁS
Presidencia de la CSJ de La Libertad impulsa modernización y fortalecimiento de la justica en Parcoy- Retamas

Presidencia de la CSJ de La Libertad impulsa modernización y fortalecimiento de la justica en Parcoy- Retamas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Judicialidad

Corte del Santa refuerza su compromiso con la defensa de las personas con discapacidad

Anulan sentencia que absolvió a sujeto de acusado de encabezar asalto a empresa pesquera

Juez Superior Williams Vizcarra Tinedo juramentó como presidente del Jurado Electoral Especial del Santa

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025