HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Judicialidad

Familia Judicial de CSJAR participa de Misa del Señor de los Milagros

Cuadrilla de cargadores se apresta a representación institucional.

Este evento, realizado el 2 de octubre, renueva el compromiso de la comunidad. Fuente: Difusión.
Este evento, realizado el 2 de octubre, renueva el compromiso de la comunidad. Fuente: Difusión.

La familia judicial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa participó con fe y devoción en la solemne acción litúrgica celebrada en honor a jueces, servidores y servidoras jurisdiccionales, realizada en el templo de San Agustín.

Este acto religioso, enmarcado en el mes morado, permitió a magistrados y trabajadores reafirmar su espíritu de unidad bajo la bendición del “Cristo Moreno”, símbolo de esperanza y fortaleza para millones de peruanos católicos.

Durante la misa, la cuadrilla N.° 38 de cargadores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, acompañó con especial fervor a la sagrada imagen, montando guardia de honor durante las misas oficiadas hoy jueves 02 de octubre , renovando de esta manera su compromiso con esta marcada tradición que llena de espiritualidad a la comunidad arequipeña en general durante todo el mes de octubre.

Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

LEER MÁS
Señor de los Milagros en Arequipa 2025: cuándo sale, a qué hora y programa completo

Señor de los Milagros en Arequipa 2025: cuándo sale, a qué hora y programa completo

LEER MÁS
Corte de luz programado hoy en Lima y regiones: consulta si tu distrito será afectado

Corte de luz programado hoy en Lima y regiones: consulta si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Roberto Huamán Santisteban asumió como Juez Supernumerario del Primer Juzgado Civil de Chiclayo

Dr. Roberto Huamán Santisteban asumió como Juez Supernumerario del Primer Juzgado Civil de Chiclayo

LEER MÁS
Corte de Sullana destaca a nivel nacional por una justicia con rostro humano

Corte de Sullana destaca a nivel nacional por una justicia con rostro humano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Judicialidad

Conmemoran Aniversario de Creación de los Juzgados de Paz Letrado de Piura

Corte del Santa refuerza su compromiso con la defensa de las personas con discapacidad

Anulan sentencia que absolvió a sujeto de acusado de encabezar asalto a empresa pesquera

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025