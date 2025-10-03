Familia Judicial de CSJAR participa de Misa del Señor de los Milagros

Este evento, realizado el 2 de octubre, renueva el compromiso de la comunidad. Fuente: Difusión.

La familia judicial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa participó con fe y devoción en la solemne acción litúrgica celebrada en honor a jueces, servidores y servidoras jurisdiccionales, realizada en el templo de San Agustín.

Este acto religioso, enmarcado en el mes morado, permitió a magistrados y trabajadores reafirmar su espíritu de unidad bajo la bendición del “Cristo Moreno”, símbolo de esperanza y fortaleza para millones de peruanos católicos.

Durante la misa, la cuadrilla N.° 38 de cargadores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, acompañó con especial fervor a la sagrada imagen, montando guardia de honor durante las misas oficiadas hoy jueves 02 de octubre , renovando de esta manera su compromiso con esta marcada tradición que llena de espiritualidad a la comunidad arequipeña en general durante todo el mes de octubre.