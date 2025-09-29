HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Cronistas Judiciales actualizan sus conocimientos judiciales

Jueces conversan con periodistas sobre cambios legislativos en diferentes materias.

Expertos abordaron la protección a mujeres y modificaciones penales. Fuente: Difusión.
Expertos abordaron la protección a mujeres y modificaciones penales. Fuente: Difusión.

En vísperas del Día del Periodista, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, desarrolló el “Curso de Actualización Judicial 2025”, dirigido a los integrantes de la Red de Cronistas Judiciales, con el objetivo de reforzar sus conocimientos en temas jurídicos y fortalecer su labor informativa al servicio de la ciudadanía.

La jornada académica se inició con la participación del Dr. César de la Cuba Chirinos, presidente de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, quien expuso sobre la Ley N.° 31698 de Justicia Itinerante, destacando los resultados obtenidos en las jornadas realizadas y las alianzas estratégicas que permiten atender a las poblaciones más vulnerables en zonas de extrema pobreza.

Posteriormente, el Dr. Giancarlo Torreblanca Gonzales, juez especializado del Módulo Judicial Integrado, abordó los alcances de las medidas de protección para mujeres e integrantes del grupo familiar, conforme a la Ley N.° 30364, poniendo énfasis en la violencia sexual digital que está denunciándose cada vez con mayor frecuencia en nuestro medio.

El Dr. Juan Carlos Churata Quispe, juez del 1.er Colegiado Penal Supraprovincial, explicó las últimas modificaciones legislativas en materia penal, así como las herramientas de control difuso, convencional y concentrado que utilizan los magistrados al resolver procesos judiciales.

La Dra. Crisley Herrera Clauré, jueza del Módulo Penal para la Sanción de Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, expuso sobre la determinación de penas en el Código Penal, resaltando las agravantes y atenuantes en delitos graves como el feminicidio. La actividad culminó con la exposición del Dr. Walter Marroquín Aranzamendi, juez de Flagrancia Delictiva, quien abundó en detalles para dar a conocer los alcances de la Ley de Flagrancia. Al clausurar el evento, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, destacó el papel trascendental de los periodistas judiciales como puente entre la institución y la ciudadanía, subrayando que su labor contribuye a garantizar la transparencia y el acceso a la justicia de todos y todas en igualdad de condiciones.

