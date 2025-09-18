Comisión de justicia de género de CSJAR promueve igualdad entre hombres y mujeres
Busca erradicar la violencia de género en todas sus formas.
La Comisión de Justicia de Género de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, presidida por el Dr. Nicolás Iscarra Pongo, continúa afianzando estrategias y desarrollando actividades internas y externas orientadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como a erradicar la violencia de género en todas sus formas.
Como parte de este trabajo preventivo, se están impartiendo charlas sobre estereotipos de género dirigidas a escolares, con el propósito de fomentar el respeto, la tolerancia y la construcción de relaciones libres de violencia desde la etapa formativa. Recientemente, estas actividades se realizaron en la provincia de Islay, alcanzando a estudiantes de los colegios Virgen de Fátima y Francisco López de Romaña, ubicados en el distrito de Deán Valdivia, así como en la institución educativa Mercedes Manrique Fuentes de Mollendo.
De igual manera, la Comisión fortalece la capacitación a efectivos policiales mediante visitas a comisarías, donde se les brinda orientación sobre el adecuado abordaje de casos de violencia de género conforme a los lineamientos de la Ley N.° 30364, norma que establece medidas de protección integral frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
La Secretaría Técnica de la Comisión, ha programado replicar estas intervenciones durante la última semana del mes en colegios y dependencias policiales de la provincia de La Unión, ampliando así el alcance territorial de la campaña y asegurando que más comunidades reciban información clara y herramientas de prevención.