Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular     
Judicialidad

Comisión de justicia de género de CSJAR promueve igualdad entre hombres y mujeres

Busca erradicar la violencia de género en todas sus formas.

Se fortalece la capacitación a efectivos policiales en el manejo de casos de violencia. Fuente: Difusión.
Se fortalece la capacitación a efectivos policiales en el manejo de casos de violencia. Fuente: Difusión.

La Comisión de Justicia de Género de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, presidida por el Dr. Nicolás Iscarra Pongo, continúa afianzando estrategias y desarrollando actividades internas y externas orientadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como a erradicar la violencia de género en todas sus formas.

Como parte de este trabajo preventivo, se están impartiendo charlas sobre estereotipos de género dirigidas a escolares, con el propósito de fomentar el respeto, la tolerancia y la construcción de relaciones libres de violencia desde la etapa formativa. Recientemente, estas actividades se realizaron en la provincia de Islay, alcanzando a estudiantes de los colegios Virgen de Fátima y Francisco López de Romaña, ubicados en el distrito de Deán Valdivia, así como en la institución educativa Mercedes Manrique Fuentes de Mollendo.

De igual manera, la Comisión fortalece la capacitación a efectivos policiales mediante visitas a comisarías, donde se les brinda orientación sobre el adecuado abordaje de casos de violencia de género conforme a los lineamientos de la Ley N.° 30364, norma que establece medidas de protección integral frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La Secretaría Técnica de la Comisión, ha programado replicar estas intervenciones durante la última semana del mes en colegios y dependencias policiales de la provincia de La Unión, ampliando así el alcance territorial de la campaña y asegurando que más comunidades reciban información clara y herramientas de prevención.

