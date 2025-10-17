HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Con gran acogida, Corte de Lambayeque promueve reflexión sobre la violencia de género a través del cine

Más de 200 personas participaron en la proyección de la película “Precious”, organizada por el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Psicólogos y abogados brindaron orientaciones sobre cómo actuar ante situaciones de violencia. Fuente: Difusión.
En el marco de su séptimo aniversario, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) desarrolló la jornada “Cine para la Reflexión”, actividad que reunió a más de 200 personas, entre usuarios y ciudadanía en general.

Durante la jornada se proyectó la película “Precious”, un largometraje que aborda con crudeza y sensibilidad la realidad de una joven víctima de violencia de género, invitando al público a analizar y comprender las múltiples formas en que esta problemática afecta la vida de las mujeres.

Luego de la proyección, se realizó un espacio de diálogo y análisis en el que los profesionales del Módulo Judicial Integrado, entre ellos el psicólogo Brian Daniel Díaz Zúñiga y la abogada Jhois Etel Chiclote Rodríguez, brindaron orientación a los asistentes sobre cómo actuar frente a situaciones de violencia, ofreciendo pautas para el acompañamiento de víctimas y destacando la importancia de la prevención y denuncia.

La administradora del Módulo, Dra. Blanca Cavero Laca, destacó que este tipo de espacios contribuyen a generar conciencia sobre la violencia de género y fortalecen el compromiso institucional del Poder Judicial con la erradicación de este grave problema social.

Esta actividad formó parte de las acciones implementadas por el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra las Mujeres (PPoR RVcM 1002), liderado por la Dra. Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.

La jornada culminó con una rueda de preguntas y reflexiones compartidas, donde el público pudo expresar sus opiniones y aprendizajes, reafirmando que el cine puede ser una poderosa herramienta para sensibilizar y promover el cambio.

