Judicialidad

Juzgado de Oyotún–Cayaltí realiza maratón de audiencias de alimentos para garantizar justicia y celeridad procesal

Desde tempranas horas del sábado 4 de octubre, se desarrollaron audiencias continuas que permitieron emitir sentencias inmediatas en beneficio de madres, padres y menores de edad.

Este esfuerzo refleja el compromiso del equipo judicial, que logró entregar cupones por un promedio de 6 mil soles. Fuente: Difusión.
Este esfuerzo refleja el compromiso del equipo judicial, que logró entregar cupones por un promedio de 6 mil soles. Fuente: Difusión.

Con el firme compromiso de garantizar una justicia oportuna y efectiva, el Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Oyotún–Cayaltí, a cargo del Dr. Cheysor Jeancarlo Bravo Saucedo, desarrolló una maratón de audiencias de alimentos desde las 8 de la mañana de este sábado 4 de octubre.

La jornada, dedicada exclusivamente a resolver procesos de obligaciones alimentarias, buscó emitir sentencias en el mismo día de las audiencias, como muestra de celeridad procesal y sentido de justicia hacia las familias que esperan una respuesta pronta.

Cabe precisar que esta actividad se llevó a cabo en día sábado, jornada no laborable para la institución judicial, en la que el magistrado Dr. Cheysor Jeancarlo Bravo Saucedo, la especialista Dra. Ana Rut Tarrillo y el asistente judicial Jefrey Diez Coronado trabajaron de manera comprometida para atender los casos más urgentes y sensibles. Este esfuerzo refleja la vocación de servicio y el alto compromiso del equipo del juzgado, que decidió destinar su tiempo libre para asegurar que madres, padres y representantes legales obtengan una solución rápida y efectiva en los procesos de alimentos.

Durante la maratón, se llegó a entregar cupones por un promedio de 6 mil soles, evidenciando el impacto inmediato en el bienestar económico de los hijos e hijas beneficiarios.

La Dra. Ana Rut Tarrillo destacó que este tipo de jornadas fortalecen el acceso a la justicia en zonas rurales, acercando el servicio judicial a la población y resolviendo casos que, en muchos hogares, representan el sustento diario de los menores.

Se atendieron casos urgentes, reforzando el acceso a la justicia en zonas rurales y beneficiando a familias necesitadas. Fuente: Difusión.

Se atendieron casos urgentes, reforzando el acceso a la justicia en zonas rurales y beneficiando a familias necesitadas. Fuente: Difusión.

Por su parte, el Dr. Bravo Saucedo subrayó que esta iniciativa forma parte del compromiso permanente del Poder Judicial de brindar atención rápida y efectiva en los procesos de alimentos, donde la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes constituye una prioridad.

Asimismo, se destacó que el Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Oyotún–Cayaltí alcanzó en el mes de setiembre el 102% de su meta anual, reflejando un desempeño sobresaliente que reafirma la eficiencia y compromiso de su equipo con los objetivos institucionales y con el servicio a la comunidad.

De esta manera, el Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Oyotún–Cayaltí reafirma su compromiso con una justicia cercana, eficiente y humana, que no se detiene ni siquiera en días no laborables cuando se trata de garantizar el derecho de los menores a recibir una pensión alimentaria justa y oportuna.

