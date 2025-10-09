Juzgado de Oyotún–Cayaltí realiza maratón de audiencias de alimentos para garantizar justicia y celeridad procesal

Este esfuerzo refleja el compromiso del equipo judicial, que logró entregar cupones por un promedio de 6 mil soles. Fuente: Difusión.

Con el firme compromiso de garantizar una justicia oportuna y efectiva, el Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Oyotún–Cayaltí, a cargo del Dr. Cheysor Jeancarlo Bravo Saucedo, desarrolló una maratón de audiencias de alimentos desde las 8 de la mañana de este sábado 4 de octubre.

La jornada, dedicada exclusivamente a resolver procesos de obligaciones alimentarias, buscó emitir sentencias en el mismo día de las audiencias, como muestra de celeridad procesal y sentido de justicia hacia las familias que esperan una respuesta pronta.

Cabe precisar que esta actividad se llevó a cabo en día sábado, jornada no laborable para la institución judicial, en la que el magistrado Dr. Cheysor Jeancarlo Bravo Saucedo, la especialista Dra. Ana Rut Tarrillo y el asistente judicial Jefrey Diez Coronado trabajaron de manera comprometida para atender los casos más urgentes y sensibles. Este esfuerzo refleja la vocación de servicio y el alto compromiso del equipo del juzgado, que decidió destinar su tiempo libre para asegurar que madres, padres y representantes legales obtengan una solución rápida y efectiva en los procesos de alimentos.

Durante la maratón, se llegó a entregar cupones por un promedio de 6 mil soles, evidenciando el impacto inmediato en el bienestar económico de los hijos e hijas beneficiarios.

La Dra. Ana Rut Tarrillo destacó que este tipo de jornadas fortalecen el acceso a la justicia en zonas rurales, acercando el servicio judicial a la población y resolviendo casos que, en muchos hogares, representan el sustento diario de los menores.

Por su parte, el Dr. Bravo Saucedo subrayó que esta iniciativa forma parte del compromiso permanente del Poder Judicial de brindar atención rápida y efectiva en los procesos de alimentos, donde la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes constituye una prioridad.

Asimismo, se destacó que el Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Oyotún–Cayaltí alcanzó en el mes de setiembre el 102% de su meta anual, reflejando un desempeño sobresaliente que reafirma la eficiencia y compromiso de su equipo con los objetivos institucionales y con el servicio a la comunidad.

De esta manera, el Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Oyotún–Cayaltí reafirma su compromiso con una justicia cercana, eficiente y humana, que no se detiene ni siquiera en días no laborables cuando se trata de garantizar el derecho de los menores a recibir una pensión alimentaria justa y oportuna.